Inscrição para Programa Bombeiro Mirim começa na segunda (22) em Goiânia, Anápolis e mais 50 cidades

Ao todo serão ofertadas 1.728 vagas, distribuídas entre as unidades operacionais dos comandos regionais da corporação

Isabella Valverde - 21 de janeiro de 2024

Inscrições podem ser realizadas até o dia 04 de fevereiro. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Para os pequenos que sonham em fazer parte da equipe do Corpo de Bombeiros, começa nesta segunda-feira (22) as inscrições para o Programa Educacional Bombeiro Mirim (Proebom).

Ao todo serão ofertadas 1.728 vagas, distribuídas entre as unidades operacionais dos comandos regionais da corporação em Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia e mais 49 cidades de Goiás.

A oportunidade é voltada para alunos com idades entre 09 e 11 anos, completados até o último dia do período destinado às matrículas.

Os pais interessados podem inscrever os filhos sem sair de casa até o dia 04 de fevereiro, por meio do site do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás.

Para garantir a inscrição é necessário residir no município da unidade operacional, ter nascido entre 19 de fevereiro de 2013 e 14 de março de 2015, ter CPF, apresentar comprovante de endereço, além de possuir aptidão física e psicológica atestada por documento médico.

Para mais, os pequenos também devem estar devidamente matriculados em uma instituição de ensino, apresentando comprovação de frequência, contar com inscrição no Cadastro Único do governo federal (para vagas destinadas a crianças de baixa renda), assim como não pode ter participado de edições anteriores do programa.

Vale ressaltar que caso o número de inscritos exceda a quantidade de vagas estipuladas, será realizado um sorteio no dia 9 de fevereiro, que será transmitido de forma online, por meio do Instagram @proebom.cbmgo. Destaca-se ainda que os interessados podem se inscrever uma única vez e para apenas uma unidade operacional.

Os selecionados poderão garantir a matrícula entre os dias 19 de fevereiro e 14 de março. As aulas do programa estão marcadas para ter início em 19 de março, seguindo até 14 de novembro.