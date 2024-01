Jovem decide colocar fim em amizade após amiga não mudar comportamento que muitos têm

O que era para ser um simples encontro para conversar, comer e matar a saudade entre amizades, o rolêzinho frequente acabou tomando um desfecho inesperado

21 de janeiro de 2024

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Um desabafo de uma jovem na plataforma de discussões Reddit viralizou nas redes sociais e deu o que falar na internet.

Sem identificar nome e sobrenome, uma jovem de 22 anos contou em publicação como alguns jantares com uma pessoa querida acabaram levando ao fim de uma amizade.

“Eu e minha ‘amiga’ costumávamos sair para comer na cidade. Como minha família tem mais dinheiro do que a dela, eu acabava pagando pela maior parte da conta em cada jantar e não me importava de fazer isso no começo.”, começou relatando.

“Com o tempo eu fui mudando de ideia, mas sempre que pedia a colaboração da minha amiga ela fazia comentários sobre meu pai não ter me dado o valor correto de mesada ou sobre como não faz sentido ter muito dinheiro e não pagar gastar o excedente com seus amigos. Em uma ocasião ela chegou a dizer que eu sou mão-de-vaca por não pagar a conta mesmo sabendo que ela não tem tanto dinheiro quanto eu.”, pontuou a anônima.

Chegou no limite

Algumas atitudes da amiga acabaram fazendo com que ela reconsiderasse toda a amizade que tinham.

Isso porque sempre que elas saíam, a desquerida com menos condições escolhia o prato mais caro do menu e ainda assim se recusava a pagar por ele.

“Ela sempre dizia: ‘Ah! Você consegue completar a conta, certo?’ ou ‘Desculpa, esqueci minha carteira’. Era uma desculpa atrás da outra e isso foi me deixando completamente cansada e irritada.”, comentou.

E continuou: “no nosso último jantar eu perguntei a ela se ela pagaria sua parte na conta, e ela foi direta ao dizer que não, porque não tinha dinheiro suficiente para isso. Eu fiquei cansada e falei, que tudo bem, mas que ela não iria comer.”

“Primeiro ela deu risada e achou que eu estava brincando, mas as coisas mudaram quando eu respondi dizendo que se ela não fosse pagar metade do jantar, eu não pagaria a comida dela.”, se mostrando revoltada.

“Ela é uma mulher adulta com sua própria conta bancária, mas parece que ela não gostou de ouvir isso começou uma gritaria que nos fez ser expulsas do restaurante. Ela ainda exigiu que eu chamasse um carro de aplicativo para ela voltar para casa porque eu a fiz ser expulsa do restaurante!”, exclamou.

“Eu não fiz isso, a deixei para trás e fui embora, mas desde então recebo diversas ligações dos meus amigos me acusando de ter errado ao deixá-la na frente do restaurante às 11 horas da noite. Eu errei?”, finaliza.

Reação

Para os usuários do Reddit, ela apenas reagiu conforme as ações da amiga, e acharam que as atitudes tomadas não foram pensadas de forma exagerada.

“Sua amiga estava constantemente abusando do seu dinheiro e ficou irritada quando você se recusou a ceder e ‘se deixar ser abusada’. Depois disso ela fez um escândalo e ainda te culpou? Procure amigos que realmente se preocupem com você”, comentou uma seguidora.

“Ela estava abusando da sua boa vontade. Sempre peça contas separadas em restaurantes, assim cada uma paga pela sua”, finalizou outra.