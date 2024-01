Polícia Civil prende engenheiro que transformou vida de namorada grávida em pesadelo após chá revelação

Vítima conseguiu medidas protetivas para que o rapaz não se aproxime dela

Gabriella Pinheiro - 21 de janeiro de 2024

Homem é preso após violência contra namorada grávida. (Foto: Divulgação/ PC)

Pesadelo. Isso é o que define a experiência vivida por uma gestante de três meses, de 35 anos, que teve a vida transformada em um tormento pelo namorado, de 26 anos, após o chá revelação do bebê, em Caldas Novas.

Ele foi preso em flagrante neste domingo (21), mas liberado após o pagamento de uma fiança de 12 salários mínimos, cerca de R$ 17 mil.

O ocorrido teve início na noite de sábado (20), no momento em que a festividade estava acontecendo. Após o evento, o suspeito teria ido a uma festa sozinho e retornado alterado.

Já na residência, a vítima alega que o jovem começou a ofender ela com vários xingamentos, além de segurá-la pelos braços e, em seguida, ameaçá-la. Não o bastante, as ações continuaram no dia seguinte.

Por volta do horário de almoço, ele chamou a namorada para conversar. No entanto, no ponto de encontro, o suspeito teria praticado novos atos de violência.

Cansada das repetidas agressões, a vítima procurou a Polícia Civil (PC ) para denunciar o ocorrido. Logo em seguida, uma equipe foi enviada até o local para encontrar e prender o rapaz.

Ele foi localizado na casa de um tio, que fica em um bairro nobre da cidade. Questionado, confessou que havia xingado a mulher, mas negou que tenha feito ameaças e violências físicas.

Após a prisão e pagamento da fiança, medidas protetivas de urgência foram encaminhadas pelo Poder Judiciário a fim de proteger a vítima.