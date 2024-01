Procura-se jovem suspeito de ter cometido diversos furtos em Anápolis

Objetos roubados teriam sido encontrados por pedreiros, que passaram na frente da casa do suposto autor

Augusto Araújo - 22 de janeiro de 2024

Jovem é suspeito de ter cometido diversos furtos por Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 26 anos, está sendo investigado pela Polícia Civil (PC) de Anápolis sob a suspeita de ter cometido diversos furtos pelo município.

O caso veio à tona na manhã desta segunda-feira (22). Dois pedreiros estavam caminhando pelo bairro Dom Pedro II quando se depararam com a casa do suspeito, que estava com o portão entreaberto.

Ao olharem para dentro da residência, eles se depararam com um carrinho de mão cheio de ferramentas de trabalho.

No entanto, estes mesmos itens tinham sido furtados na última sexta-feira (22), o que levantou a suspeita dos funcionários.

Além disso, haveria outros objetos na casa que também foram apontados como frutos de roubo. O jovem, apontado como autor do crime, já estaria sendo investigado pela prática de delitos semelhantes.

Dessa forma, a dupla acionou a Polícia Militar (PM) e os envolvidos foram levados para a delegacia, para que fosse registrada a ocorrência.

Caberá à PC dar continuidade às investigações do caso.