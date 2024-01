Quem tiver alguma dessas moedas na carteira pode ter direito a R$ 30 mil

Conheça o fascinante universo da numismática: moedas valiosas que podem chegar a recompensas financeiras grandiosas

Magno Oliver - 22 de janeiro de 2024

(Foto: Pensarcursos)

O que você faria se encontrasse uma moeda de R$ 25 centavos no bolso que pudesse valer até R$ R$ 30 mil nos dias atuais?

É meio difícil de acreditar na possibilidade de realização disso, não é mesmo? Mas saiba que é possível sim!

Acontece que um modelo diferente da moeda de R$ 25 centavos ganhou alto valor no mercado de coleções de moedas e cédulas, a numismática.

No entanto, o modelo tem uma peculiaridade de possuir dois lados idênticos, tornando-se assim uma moeda bifacial, tomou um valor de comercialização avaliado em até R$ 30.000 no Brasil.

De acordo com a avaliação do catálogo de moedas brasileiras, essa cunhagem foi produzida com um erro considerável, apresentando no anverso e também no reverso a efígie de Marechal Deodoro da Fonseca.

A estimativa de premiação pelo modelo no mercado de coleções é de R$ 30.000. Contudo, isso pode aumentar ainda mais caso um portador da mesma tenha um modelo que venha com certificação.

A Casa da Moeda fabrica modelos iguais com dois lados diferentes. Porém, essa falha específica de cunhagem tem a opção de trazer ganhos maiores a seu dono se levada a leilão.

Para ter boa avaliação, é preciso observar critérios que as casas de coleção levam em consideração, como estado de conservação e nenhum desgaste na parte de fabricação e cunhagem de informações.