TRE absolve Roberto e Vivian Naves em ação por abuso de poder

Prefeito de Anápolis e primeira-dama foram denunciados pelo MP após cestas básicas serem distribuídas durante a última eleição

Pedro Hara - 22 de janeiro de 2024

Vivian e Roberto Naves. (Foto: Maykon Cardoso/Alego)

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) absolveu o prefeito Roberto Naves (Republicanos) e a deputada estadual Vivian Naves (PP) na ação por abuso de poder.

No acórdão publicado nesta segunda-feira (22), o relator do caso, desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, aponta que “não há provas nos autos que indiquem ter havido interferência do poder econômico, desvio ou abuso do poder de autoridade, em desfavor da liberdade do voto”.

O prefeito de Anápolis e primeira-dama foram denunciados pelo Ministério Público (MP) após cestas básicas serem distribuídas durante a última eleição.

Servidores comissionados da prefeitura alegavam que estavam sendo coagidos e orientados a fazer campanha para a então candidata a deputado estadual.