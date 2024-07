Resultado da pesquisa Serpes/O Popular faz Rogério Cruz ser desacreditado dentro do próprio partido

Prefeito está com 7% das intenções de voto e 55% de reprovação

Pedro Hara - 22 de julho de 2024

Rogério Cruz durante entrevista coletiva onde anunciou medidas que serão tomadas após operação da PC. (Foto: Jackson Rodrigues/Prefeitura de Goiânia)

Pré-candidato è reeleição para a Prefeitura de Goiânia, Rogério Cruz (SD) conta apenas com o Solidariedade (SD) e o Mobiliza na base de maneira oficial. Sofrendo para angariar apoios, o prefeito levou mais um duro golpe durante o final de semana.

Segundo a Serpes/O Popular, Rogério possui 7% de intenções de voto e 55% de reprovação. Ele está atrás de Vanderlan Cardoso (PSD), Adriana Accorsi (PT), Sandro Mabel (UB) e Fred Rodrigues (PL).

O resultado ruim fez com que integrantes do próprio SD começassem a questionar se o prefeito é o nome certo para se apoiar no pleito deste ano.

Entretanto, lideranças parecem estar convictas sobre a questão. Quem convidou o chefe do Executivo municipal para a sigla após a saída do Republicanos foi o presidente estadual da legenda, Denes Pereira.

Quem está de olho nesse imbróglio é Sandro Mabel. Ciente das dúvidas sobre a competitividade do prefeito, ele aguarda algum sinal de enfraquecimento da pré-candidatura para tentar incluir mais um partido na base.