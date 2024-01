6 hábitos de pessoas com baixa inteligência emocional (é fácil identificar)

Identificar esses costumes é o primeiro passo para se tornar um alguém melhor

Ruan Monyel - 23 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/Freepik)

A inteligência emocional desempenha um papel crucial no nosso bem-estar e nas relações, afinal, ela é responsável pela capacidade de compreender, expressar e lidar com as próprias questões.

Embora as pessoas tentem esconder as inseguranças, há alguns comportamentos característicos que podem indicar a negligência com as emoções.

Identificar esses hábitos é o primeiro passo para se tornar uma pessoa melhor e desenvolver habilidades para levar uma vida mais equilibrada e relações mais sólidas.

6 hábitos de pessoas com baixa inteligência emocional (é fácil identificar)

1. Não pratica o autoconhecimento

Indivíduos com emocional abalado, muitas vezes têm dificuldade em reconhecer e compreender os próprios sentimentos.

Eles geralmente agem impulsivamente sem considerar as consequências de suas ações, o que pode resultar em conflitos desnecessários e problemas.

2. Não aceita críticas e conselhos

A baixa inteligência emocional afeta diretamente a forma como alguém recebe críticas e conselhos, afinal, eles tendem a interpretar como ataques pessoais.

Além de terem dificuldade em separar as emoções das situações racionais, o que prejudica o crescimento pessoal e profissional.

3. Não sabe controlar o estresse sob pressão

Pessoas emocionalmente instáveis têm muita dificuldade em lidar com o estresse e a pressão, não só em graves acontecimentos, mas também em coisas simples do dia a dia.

Em situações desafiadoras, podem reagir de maneira explosiva, exibindo comportamentos impulsivos em vez de enfrentá-lo de maneira mais racional.

4. Costuma culpar os outros

Em quase todas as situações, eles evitam assumir responsabilidade pelas próprias ações e preferem atribuir a culpa aos outros, afinal, eles consideram mais fácil fugir dos problemas.

Isso cria um ambiente tóxico, prejudicando a construção de relacionamentos saudáveis e a atrapalham a evolução emocional.

5. Não consegue manter laços saudáveis

Relacionamentos interpessoais saudáveis, sejam amorosos ou amigáveis, requerem habilidades emocionais maduras.

A falta de inteligência emocional pode trazer dificuldade em construir e manter relações saudáveis devido à incapacidade de compreender as emoções dos outros.

6. Falta de autocontrole

Por fim, em qualquer âmbito da vida, é crucial saber controlar atitudes de impulso, afinal, um momento impensado pode mudar a nossa vida.

Indivíduos imaturos podem agir impulsivamente, sem considerar as consequências a longo prazo e isso leva a decisões precipitadas que podem ser prejudiciais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!