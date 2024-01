Delcimar Fortunato é levado para Conselho de Ética da Câmara de Anápolis

Procedimento ocorre logo após o Portal 6 tornar público, na última sexta-feira (19), o áudio em que o parlamentar afirma ter intermediado a compra de apoio político de colegas da Casa

Pedro Hara - 23 de janeiro de 2024

Áudio atribuído a Delcimar Fortunato abriu investigação na Câmara de Anápolis. (Foto: Ismael Vieira)

Rápidas teve acesso à oitiva realizada pelo corregedor da Câmara de Anápolis, vereador Jakson Charles (PSB), com Delcimar Fortunato (Avante) na tarde desta segunda-feira (22).

O procedimento ocorreu após o Portal 6 tornar público, na última sexta-feira (19), o áudio em que o parlamentar afirma ter intermediado a compra de apoio político de colegas da Casa que foram candidatos nas eleições de 2022.

Delcimar respondeu oito perguntas do corregedor e negou ter feito repasses aos vereadores Cleide Hilário (Republicanos), Fred Caixeta (Avante), João da Luz (PSC), Luzimar Silva (PMN) e Thais Souza (PP). Ele também afirmou desconhecer o registro e a originalidade da mídia.

Segundo o parlamentar, ele está sendo vítima de “perseguição política” e alega que o áudio teria sido “montado”.

Sobre a declaração de ter muitos vereadores da Câmara de Anápolis “na mão”, ele afirmou desconhecer a frase e reiterou a versão de que o áudio foi montado.

Como consequência, o material passará por perícia e o caso investigado no Conselho de Ética da Casa.

Roberto procura novo partido para Márcio Cândido

Após tentar emplacar Márcio Cândido (PSD) no PL, Roberto Naves (Republicanos) segue em busca de um partido para o vice.

A sigla da vez procurada pelo prefeito é o União Brasil (UB), mesmo partido do governador Ronaldo Caiado.

Assim como quando flertou com o PL, o objetivo ao procurar o UB é o mesmo: prejudicar e inviabilizar a candidatura de Márcio Corrêa (MDB) à Prefeitura de Anápolis.

Novo anuncia pré-candidato à Prefeitura de Goiânia

Candidato ao Senado em 2022, o empresário Leonardo Rizzo é o pré-candidato do Novo à Prefeitura de Goiânia.

A decisão foi anunciada após reunião com Levy Rafael, que também almejava disputar o cargo. Agora, o superintendente do Procon será responsável por realizar todas as articulações políticas do grupo.

Policial envolvido na morte de Fábio Escobar é transferido do Batalhão Anhanguera

À Rápidas, a Polícia Militar (PM) informou que o Cabo Marcelino, preso por envolvimento no assassinato de Fábio Escobar, não está mais no Batalhão Anhanguera.

Segundo a corporação, o policial foi levado para outro “estabelecimento correcional estadual”, que não foi informado pela PM.

Ex-prefeito de Senador Canedo é impedido pelo TSE de se candidatar

O ex-prefeito de Senador Canedo, Divino Lemes (PSDB) está impedido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de disputar as eleições deste ano no município por irregularidades em prestação de contas de campanha.

A solução encontrada por Divino Lemes foi lançar a esposa, Laudeni Lemes, que assumirá a pré-candidatura a partir de agora.

Médico de Goiás é o novo presidente do Instituto das Organizações Sociais do Brasil

Médico ortopedista e superintendente de Relações Institucionais da Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde (Agir), Sérgio Daher assumiu a presidência do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross).

Ele substitui Flávio Deulefeu, do Instituto de Gestão e Saúde Hospitalar (ISGH), do Ceará. Fundada em 2015, a entidade reúne 21 organizações sociais responsáveis pela gestão de mais de 800 unidades de saúde do SUS.

Nota 10

Para a equipe da Unidade de Saúde Ilion Fleury, que atende pacientes HIV positivo em Anápolis. Os três médicos são responsáveis pelo atendimento de mais de 2 mil pessoas soropositivas.

Ao Portal 6, o médico infectologista Marcelo Daher disse que, apesar dos esforços, existe a possibilidade de encerramento das atividades na unidade de saúde.

Nota Zero

Para Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), responsável pela manutenção dos parques de Goiânia.

A falta de conservação é evidente nos espaços públicos e deixa os locais, que deveriam ser conhecidos pela beleza, totalmente descaracterizados.