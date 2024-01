Huck usa clássico Palmeiras x São Paulo para estrear novo quadro no Domingão

Folhapress - 23 de janeiro de 2024

GABRIEL VAQUER, SE – Uma das apostas do Domingão com Huck para 2024, o Quem Vem Pra Cantar? ganhou data de estreia. O quadro musical de Luciano Huck vai ao ar pela priemira vez no próximo dia 4 de fevereiro na atração dominical da Globo.

A data de estreia não é um acaso. A emissora e o apresentador vão usar a alavanca da final da Supercopa do Brasil, com o clássico paulista entre São Paulo e Palmeiras, para subir os números.

O jogo começará na Globo a partir das 16h, e entregará os números para o apresentador. Existe a possibilidade de disputa de pênaltis, o que aumentaria ainda mais os índices.

Ao mesmo tempo, Luciano Huck também se reforça para outra briga. Neste dia, ele terá a concorrência do clássico carioca entre Vasco e Flamengo, pelo Campeonato Carioca 2024. O jogo será mostrado pelo SBT.

Quem Vem Pra Cantar? é a versão brasileira do formato internacional de formato Mystery Duets, que mistura diversão, música e adivinhação. A cada programa, Luciano Huck recebe uma celebridade para a brincadeira.

Nem o público, nem o convidado sabem quem é a pessoa misteriosa que está do outro lado da parede. A única coisa de que se tem certeza é que eles se conhecem e têm uma relação profunda na vida.

No palco, a celebridade fica de um lado e a pessoa misteriosa, do outro. Entre elas, há uma parede impedindo que ambas se vejam, e, à frente, dois telões escondem suas identidades.

Ao longo da dinâmica, o apresentador dá algumas dicas e apresenta vídeos que ajudam a revelar, aos poucos, mais detalhes da relação entre os dois. O fim do mistério se dá no meio do dueto, quando o telão se abre, surpreendendo e emocionando a todos.