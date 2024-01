Os signos que receberão uma notícia abaladora nos próximos dias

Com a transição de Mercúrio, um indicador de energia negativa se aproxima e você precisará de muita resiliência para lidar com o que vem aí

Magno Oliver - 23 de janeiro de 2024

(Foto: Ilustração/Ekaterina Belinskaya/Pexels)

Existem alguns signos do zodíaco que receberão uma notícia abaladora muito em breve e não sabem que acontecerá nos próximos dias.

Nos próximos dias, alguns signos precisarão tomar um pouco mais de cuidado consigo mesmos pois coisas não muito agradáveis estão para acontecer.

No entanto, com a transição de Mercúrio, um indicador de energia negativa se aproxima e você precisará de muita resiliência com o que vem aí.

Os signos que receberão uma notícia abaladora nos próximos dias

1. Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Nativos do animal que representa o ferrão do veneno e da força, vocês vão sentir um certo estranhamento com a entrada de Plutão em seu signo, no entanto, é hora de preparar o terreno pois pequenas vibrações negativas estão para acontecer.

Contudo, em trânsitos de Plutão, muitas coisas se vão, e isso pode ser que uma vaga tão almejada no trabalho faça parte desse contexto. Nada de emprestar dinheiro ou objetos pessoais. Suas amizades próximas podem estar comprometidas.

2. Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Com dois eclipses em seu signo, virginianos e virginianas começam a aprender mais sobre si mesmos e a como lidar com pessoas negativas, invejosas e desonestas.

Porém, muita atenção com os ciclos grandes de amizades que costuma nutrir e as amizades de rolê que você tem cultivado. Traições e decepções estão por acontecer. Fase ruim para o campo financeiro, esteja em estado de alerta.

3. Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Por fim, com o eclipse lunar que acontece em Câncer, a onda de energia positiva na sua vida dará uma baixada, enquanto um pico de negatividade vai subir.

Contudo, algo um pouco pesado em seu campo das amizades pode vir a acontecer. Cuidado com os segredos que compartilha.

Nem tudo no trabalho é o que você se presta a fazer, atenção em quem você confia lá dentro pois más vibrações por lá estão para te afetar.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades em tempo real!