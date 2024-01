6 profissões com muitas vagas e salários altos: poucos conhecem

Com a evolução da tecnologia e a chegada de novas ferramentas digitais, algumas carreiras ganharam destaque e valorização no cenário de chances de emprego

Magno Oliver - 24 de janeiro de 2024

(Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Existem algumas profissões que disponibilizam muitas vagas e salários altos que muita gente nem imagina ou sequer conhece.

Contudo, em tempos difíceis de conseguir trabalho e renda, achar um emprego no mercado de trabalho tem se tornado uma tarefa bastante desafiadora.

No entanto, com a evolução da tecnologia e a chegada de novas ferramentas digitais, algumas profissões ganharam destaque e abriram novas chances.

O mercado de trabalho se expandiu bastante e, contudo, disponibilizou vagas e bons salários para algumas carreiras que, até então, muitas pessoas desconheciam.

Pensando nisso, separamos uma lista para você elencando algumas delas que estão com vagas à vontade e remunerações interessantes.

6 profissões com muitas vagas e salário altos: pouco conhecem

1. Desenvolvedor de Software e aplicativos digitais

Em uma era de geração de smartphones, o boom no uso dos aplicativos cresceu exponencialmente. Contudo, esse profissional cria e mantém programas de computador, aplicativos e sistemas no geral.

Logo, a importância e crescimento deste especialista no mercado se torna cada vez maior. Porem, a remuneração média gira em torno de R$ 6 mil mensais.

2. Tecnólogo em Energias Renováveis

Mesmo com o nome sendo pouco conhecido, a profissão é antiga e tem um papel fundamental na concepção, implantação, construção e manutenção de sistemas de geração de energia elétrica por meio de fontes renováveis, como turbinas eólicas, por exemplo.

No entanto, a remuneração média da área é de R$ 9 mil mensais. A taxa de crescimento estimada no Brasil para até 2031 é de 44,3%.

3. Especialista em Inteligência Artificial

Esse profissional desenvolve soluções baseadas em IA, como chatbots, análise de dados e automação.

Contudo, com a chegada da inteligência artificial nos mais diversos ramos da tecnologia, tornou-se fundamental o trabalho deste mestre da área e que ainda não está com muito prestígio no mercado de trabalho.

Os salários são interessantes e batem a casa dos R$ 7 mil mensais, no entanto, com direito a aumento para pessoas que se dedicarem e se especializarem ainda mais no assunto.

4. Piloto de Aviação Comercial

Com a expansão do setor de aviação no Brasil, pilotos de aviação comercial continuam a ser uma profissão com alta demanda e salários atrativos.

No entanto, as remunerações variam de região para região, porém no Brasil os salários giram em torno de R$ 5.500 inicial de carreira.

5. Especialista em Cibersegurança

Esses mestres em segurança protegem sistemas de informação contra ataques cibernéticos, mas garantindo a proteção digital. Ganhos iniciais de R$ 6.500 mensais.

Em era de PIX e inteligência artificial, o trabalho deles se tornou mais essencial ainda para o combate a fraudes e invasões de hackers em contas de bancos dos usuários, além da proteção da privacidade.

6. Instalador Fotovoltaico

Por fim, esses caras são especializados em energia solar fotovoltaica e se dedicam à instalação de painéis solares em residências, condomínios, entre outros.

No entanto, Até 2031, a taxa de crescimento estimada da área no Brasil é de 27,2%. A demanda por especializados no assunto está alta e a remuneração média é de R$ 5 mil por mês.

