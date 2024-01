Bombeiros encontram corpo de adolescente que desapareceu após entrar em condomínio

Operação de busca contou com apoio de cães farejadores, familiares e moradores do município

Gabriella Pinheiro - 24 de janeiro de 2024

Operação montada pelo Corpo de Bombeiros. (Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros)

O Corpo de Bombeiros encontrou, nesta terça-feira (23), o corpo do adolescente, de 16 anos, que estava desaparecido em Vianópolis – interior de Goiás.

De acordo com a corporação, o jovem havia sumido no domingo (21) e foi visto pela última vez nas imediações do condomínio Paineiras, no Centro do município, em torno das 21h.

Segundo o batalhão de Silvânia, que era responsável por comandar as buscas, o menino estava na companhia de um homem e a dupla teria adentrado a propriedade. Contudo, o menor não apareceu novamente.

A família procurou uma delegacia da PC para registrar o desaparecimento e o homem, que acompanhava a vítima, foi chamado para prestar depoimento.

Após três dias de buscas e com o apoio de cães farejadores, familiares e moradores, os militares conseguiram localizar o corpo do adolescente, em uma mata nos arredores do condomínio.

A Polícia Civil (PC) esteve presente na operação e acionou a Polícia Técnico Científica para a investigar as circunstâncias envolvendo a morte do rapaz.