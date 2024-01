Adolescente que desapareceu foi visto entrando em condomínio; buscas continuam

Corpo de Bombeiros se mobiliza em missão de procura pelo garoto, que tem apenas 16 anos

Augusto Araújo - 23 de janeiro de 2024

Bombeiros procuram adolescente que desapareceu em Vianópolis. (Foto: Reprodução)

O Corpo de Bombeiros está a procura de um adolescente, de 16 anos, que está desaparecido desde o começo da semana, em Vianópolis, cidade a 80 km de Goiânia.

O garoto teria sido visto pela última vez por volta das 21h deste domingo (21), na companhia de um homem.

A dupla teria entrado em um condomínio, localizado no Centro do município. No entanto, o menor de idade não apareceu novamente após o fato.

Assim, a família do adolescente foi até a delegacia da cidade, para registrar o desaparecimento do filho.

Diante dos fatos apresentados, o homem que acompanhava o garoto foi chamado para prestar depoimentos na unidade policial.

Além disso, os bombeiros deram início a uma missão de busca pelo menor de idade. Dessa forma, foram feitas diligências no condomínio, sem encontrar maiores informações.

Sendo assim, as apurações devem continuar pela mata nas proximidades, já que há uma passagem localizada atrás do residencial que se abre para a vegetação.