Em novo áudio, Delcimar Fortunato ataca Dominguinhos e revela suposto esquema da Câmara com o Coco Bambu

Presidente do Legislativo, em resposta à Rápidas, defende consulta aos contratos da Casa no Portal da Transparência. Jakson Charles e Roberto Naves também comentaram o conteúdo

Pedro Hara - 24 de janeiro de 2024

(Foto: Montagem/ Portal 6)

Rápidas teve acesso a um novo áudio do vereador Delcimar Fortunato (Avante) em que ele confidencia que colegas da Câmara Municipal desejam derrubar o presidente Domingos Paula (PV).

Jakson Charles (PSB) seria o que “mais quer derrubar ele [Domingos]”, enquanto Edimilson do Mercado Serve Bem (PV) torce pela “cassação” de Dominguinhos.

Outra observação de Delcimar é ainda mais reveladora. Trata-se de um suposto esquema de corrupção da Câmara Municipal envolvendo o Côco Bambu.

Segundo o vereador no áudio, existe um contrato entre o Poder Legislativo e o restaurante que banca até comemoração de aniversário no local.

“A assessora dele fazendo festa de aniversário no Coco Bambu. Ele tem um contrato com uma empresa e a empresa paga em dinheiro o Coco Bambu, mas tem nota, tem que assinar, a empresa tem que justificar, é uma empresa terceirizada que vai e passa o dinheiro”, detalhou Delcimar.

Rápidas entrou em contato com os citados no áudio. Dominguinhos defendeu que todos os contratos da Câmara Municipal “são públicos e estão no Portal da Transparência”. Para o presidente do Legislativo Anapolino, as sucessivas situações envolvendo Delcimar “criam um cenário de falta de credibilidade em suas ponderações”.

Já Jakson Charles classificou a fala como “destemperada” e “de alguém desequilibrado”. Corregedor da Câmara, o pessebista também reiterou a necessidade de “perícia” nos dois áudios para atestar a veracidade destes. Jakson também considera que o colega é alguém que está “precisando de tratamento psicológico”.

O prefeito Roberto Naves limitou-se a dizer que Delcimar “não deve ser levado a sério”.

O restaurante Coco Bambu e o vereador Edimilson não se manifestaram até o momento desta publicação. Caso o façam, essa reportagem será atualizada.

A íntegra da manifestação de cada um dos que atenderam à Rápidas pode ser lida a seguir.

Com a palavra, Dominguinhos

Sobre o áudio supostamente atribuído ao vereador Delcimar Fortunato, cabe esclarecer que:

– nossas ações na Câmara Municipal, e em especial no comando da Mesa Diretora, são pautadas pela transparência com os vereadores e com a população. Todos os contratos são públicos, estão no Portal da Transparência e são aprovados pela Procuradoria do Legislativo;

– ⁠as insinuações atribuídas a este parlamentar são de caráter político. Esta não é a primeira vez que o parlamentar faz declarações e, depois, volta atrás, se desmente ou mesmo se desculpa publicamente por suas falas. Isto acaba criando um cenário de falta de credibilidade em suas ponderações, tomadas por intenções políticas e até mesmo pessoais com colegas de Legislativo.

– pretendo tomar as devidas medidas legais cabíveis a todos os envolvidos nesta tentativa de comprometer a imagem o Poder Legislativo e o trabalho do vereador Domingos Paula.

Com a palavra, Jakson Charles

“Vejo uma fala destemperada de alguém desequilibrado. Uma fala mentirosa que fere e agride o regimento interno do Poder Legislativo no ataque à integridade moral dos colegas vereadores. É lamentável o desequilíbrio deste senhor. Caso seja confirmado que o áudio é dele mesmo, até porque da mesma forma que ele disse que o anterior não é dele, provavelmente ele dirá o mesmo. Isso reforça a minha tese e a necessidade de realizar a “perícia” para esclarecer as coisas. Estes episódios são uma afronta ao Poder Legislativo e uma total falta de respeito, principalmente com os eleitores que o elegeram. Um despreparado que está precisando de tratamento psicológico, diante das frequentes insanidades cometidas. Como diz o ditado popular, “criança que nunca comeu doce, quando come se lambuza”. Repito, caso ele confirme ou seja confirmado que o áudio tenha sido feito por ele mesmo. Além disso, antecipadamente, eu quero pedir desculpas ao povo anapolino por esta sombra negra que paira nos céus de nossa casa.

A única verdade dita no áudio é que eu não falo a mesma língua que ele. Nunca tive e nem pretendo ter nenhum tipo de relacionamento com este vereador. Ademais, eu não tenho nenhum motivo para derrubar o amigo Domingos, até porque não interfiro em sua administração. Uma vez que fui eu quem abriu mão da disputa da presidência para apoiá-lo, e ele pode confirmar isso”, disse Jakson.

Com a palavra, Roberto Naves

“O que ele diz não deve ser levado a sério”, limitou-se a falar o prefeito.

Com a palavra, Coco bambu

O Restaurante Coco Bambu Anápolis repudia as falas que, supostamente, foram feitas pelo Vereador Delcimar Fortunato e que chegaram ao nosso conhecimento apenas pela divulgação do Portal 6. Assim, negamos nossa participação e/ou conhecimento com relação aos atos relatados no áudio.

Somos uma empresa séria, que respeita as leis, bem como os princípios éticos de nossa sociedade. Temos mais de 30 anos de história e jamais tivemos qualquer envolvimento com algum tipo de ilicitude.

Tomaremos as medidas judicias cabíveis para nos resguardar dos atos inverídicos que envolvem o nome do Coco Bambu Anápolis e que foram divulgados nestes áudios.

Coco Bambu Anápolis