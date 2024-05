Michel Roriz diz que Hélio Lopes, pré-candidato do PSDB à Prefeitura, ainda não mostrou a que veio

Presidente do Cidadania defende realização de convenções para escolha do nome que vai representar a federação

Pedro Hara - 09 de maio de 2024

Michel Roriz, presidente do Cidadania. (Foto: Divulgação)

Presidente estadual do Cidadania e pré-candidato à Prefeitura de Anápolis, Michel Roriz defendeu a realização de convenções para definir qual será o nome da federação com o PSDB que disputará o Centro Administrativo.

A declaração foi dada durante entrevista à rádio 105 FM, na quarta-feira (08). Além de Roriz, Hélio Lopes e Wesley Silva, ambos do PSDB, também estão na disputa para representar a federação.

“Hoje, se você me perguntar, eu levo à convenção. Eu entendo que a minha pré-candidatura está mais qualificada. Se o Hélio [Lopes] até lá mostrar que tem força, capacidade, capilaridade e articulação política, podemos sim ter um entendimento de não levar à convenção, mas eu não vejo isso ainda”, justificou Roriz.

Na visão do pré-candidato, nenhum dos nomes do PSDB apresentaram credenciais que possam qualifica-los à disputa.

“Eu entendo que o pré-candidato do PSDB precisa provar ainda para o que veio e mostrar um crescimento e qualidade para gerir Anápolis”, explicou.

Ainda segundo Roriz, causa preocupação nele algumas lacunas que existem dentro do PSDB em relação à pré-candidatura do partido em Anápolis.

“Eu sempre validei a minha pré-candidatura e jamais disse em outras entrevistas que eu levaria à convenção. Visto que existe alguns buracos dentro da própria discussão interna em Anápolis, existe um buraco de discussão interna dentro do PSDB, que isso me deixa preocupado como presidente estadual [do Cidadania] e vice-presidente da federação e com certeza deve deixar o nosso ex-governador [Marconi Perillo] preocupado também”, pontuou.