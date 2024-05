Suender pode ir à Justiça caso Dominguinhos protele instalação de “CPI” contra gestão Roberto Naves

Iniciativa ganhou vida com a oitava assinatura do vereador Leandro Ribeiro

Pedro Hara - 15 de maio de 2024

Suender durante sessão na Câmara de Anápolis. (Foto: Ismael Vieira)

O vereador Policial Federal Suender (PL) disse à Rápidas que cogita recorrer à Justiça caso a Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Saúde, proposta por ele, não seja instalada em tempo hábil na Câmara de Anápolis.

O receio é que o presidente Domingos Paula (PDT), para preservar o prefeito Roberto Naves (Republicanos), protele a “CPI” — que ganhou vida com a assinatura do vereador Leandro Ribeiro (MDB) para chegar às nove necessárias.

Além do emedebista, o documento conta com o respaldo de Hélio Araújo (PL), Jean Carlos (PL), José Fernandes (MDB), Professor Marcos (PT), Seliane da SOS (MDB) e Trícia Barreto (MDB).

Robson Torres pode estar atacando Caiado a pedido de Roberto

A entrevista que o presidente da Agência Reguladora Municipal (ARM) deu à rádio 105.7 FM de Anápolis foi lida por observadores da cena política de Anápolis como estimulada e/ou autorizada pelo prefeito Roberto Naves.

Robson não poupou críticas a Ronaldo Caiado (UB) e à Saneago. Segundo ele, os investimentos de quase R$ 300 milhões da empresa de tratamento de água e esgoto em Anápolis não são consequências da política pública do governador.

Márcio Corrêa ainda luta para colar imagem a de Bolsonaro

Pesquisas internas apontam que Márcio Corrêa (PL) ainda precisa se apresentar ao eleitor de Anápolis como sendo pré-candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na cidade.

Apesar de estarem no mesmo partido, Márcio ainda não conseguiu associar sua imagem à de Bolsonaro.

Vale lembrar que Márcio esteve com o ex-presidente na manifestação da Avenida Paulista, em fevereiro, e na posse de Javier Milei, na Argentina, em dezembro de 2023.

Mais um integrante do PSD deixa pré-candidatura de Vanderlan para apoiar Mabel

Presidente do PSD jovem, Murillo Marques de Souza entregou o cargo e anunciou que apoiará Sandro Mabel (UB), pré-candidato à Prefeitura de Goiânia.

Essa é a segunda baixa importante no PSD, partido do senador Vanderlan Cardoso, que também é pré-candidato ao Paço Municipal. A primeira foi Francisco Júnior (PSD), anunciado como coordenador do Plano de Governo de Mabel.

Gilvane Felipe é o novo presidente do Iphan

Ex-presidente estadual do Cidadania, Gilvane Felipe será o novo presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em Goiás.

Gilvane assume no lugar de Pedro Wilson (PT), ex-prefeito de Goiânia, que pediu demissão do órgão no mês de março. Por enquanto o órgão está sendo comandado interinamente por Hellen Batista Carvalho.

GCM de pode participar de eventos evangélicos, segundo MPGO

O Ministério Público de Goiás (MPGO) arquivou a denúncia feita contra a Guarda Civil Municipal (GCM) de Goiânia por fazer a segurança em igrejas da capital.

A denúncia foi enviada juntamente com um ofício em que era solicitada a presença do efetivo em um evento da Assembleia de Deus.

Segundo o MPGO, a presença da guarda não configura crime, pois os policiais estavam realizando a segurança em um evento aberto ao público.

Nota 10

Para o Instituto Federal de Goiás (IFG) Campus Anápolis, que aderiu à ação solidária que arrecada materiais como fraldas descartáveis, lenços umedecidos, leite em pó, absorventes e mamadeiras para as mães do Sul do Brasil.

As doações podem ser entregues até o próximo dia 23 de maio, na portaria do IFG Anápolis, no Reny Cury.

Nota Zero

Para Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia, que ainda não efetuou o pagamento do mês de abril aos funcionários da empresa que presta serviço de limpeza na Maternidade Dona Íris.

Caso o pagamento não seja efetuado em 48h, os funcionários ameaçam entrar em greve.