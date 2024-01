Erro leva mulher a ganhar mais de R$ 45 milhões na loteria

Por conta de um homem muito atrapalhado e sem atenção na rua, ela acabou mudando completamente de vida de uma hora para outra

Magno Oliver - 24 de janeiro de 2024

Bolas de loteria durante sorteio. (Foto: Ilustração/Captura via Youtube)

Uma situação um tanto quanto inusitada e com uma pitada de muita sorte viralizou nas redes sociais e deu o que falar na internet.

Uma moradora da Califórnia, nos Estados Unidos, resolveu tentar uma aposta nas loterias do tipo raspadinha gastando todo o dinheiro que tinha.

No entanto, o destino acabou separando uma surpresa inusitada em sua vida e depois disso tudo mudou de repente.

Com apenas US$ 40 (cerca de R$ 190 reais), LaQuedra Edwards tentou apostar em vários jogos dividindo a grana que tinha para cada um deles, no intuito de ter mais chances de êxito.

Porém, na hora de comprar o bilhete, na máquina automática, um homem apareceu do nada e acabou esbarrando nela.

Logo em seguida, a mesma acabou apertando o botão errado e gastando toda quantia que portava em apenas um único bilhete.

Revoltada, acabou entrando no carro e foi embora para casa. Quando chegou em seu lar, foi raspar o único jogo que deu para comprar com os US$ 40 (cerca de R$ 190 reais).

Contudo, o destino sorriu para LaQuedra, ela acabou faturando US$ 10 milhões (R$ 47 milhões) instantaneamente e se tornando uma milionária.

Imediatamente ela correu para a loteria. “Eu realmente não acreditei no começo, mas entrei na 405 Freeway (rodovia), continuei olhando para o bilhete e quase bati meu carro.”, disse toda alegre.

“Ainda estou em choque. Escaneei o bilhete com o aplicativo da loteria e fiquei pensando que não estava certo.”, afirmou a nova rica.

Por fim, quando teve certeza de ter ficado milionária, a nova endinheirada gritou bem alto: ”Estou rica!”

Um simples esbarrão com uma pessoa acabou mudando completamente os rumos da sua trajetória no mundo.