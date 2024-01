Entenda os riscos cardiovasculares para quem usa descongestionante nasal a base de Nafazolina

Conscientização sobre esses riscos é fundamental para garantir o uso responsável desses medicamentos

Rizek Hajjar Gomides - 25 de janeiro de 2024

(Foto: Freepik)

Mais conhecidos como Neosoro, Naridrin produtos possuem na sua composição a Nafazolina, um agente frequentemente utilizado em descongestionantes nasais. É associada a potenciais riscos para saúde cardiovascular.

Este composto age ao estreitar os vasos sanguíneos nas mucosas nasais, aliviando temporariamente a congestão nasal. No entanto, esse estreitamento dos vasos pode resultar em efeitos colaterais cardiovasculares indesejados.

Em alguns casos, a Nafazolina pode provocar um aumento na pressão arterial, representando um risco para pessoas que já têm hipertensão. O estreitamento dos vasos sanguíneos pode levar à uma elevação da pressão arterial, potencialmente desencadeando complicações cardiovasculares.

Portanto, indivíduos com histórico de problemas cardíacos ou pressão arterial elevada devem abster-se de usar produtos contendo Nafazolina sem a devida orientação médica.

Além disso, existe a possibilidade de efeitos sistêmicos quando a Nafazolina é absorvida em quantidades significativas, podendo afetar outros sistemas do corpo.

A conscientização sobre esses riscos é fundamental para garantir o uso responsável desses medicamentos, sendo a consulta a um profissional de saúde a melhor abordagem para pessoas com condições cardiovasculares preexistentes.

Em resumo, embora a Nafazolina seja eficaz na redução da congestão nasal, a avaliação cuidadosa dos riscos associados à saúde do coração é essencial antes de seu uso, especialmente em indivíduos vulneráveis a complicações cardiovasculares.

Rizek Hajjar Gomides é médico, formado pela Uniceplac – Brasília. Especialista em Clínica Médica pelo Hospital IGESP – SP. Especialista em Cardiologia pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – InCor. Fellow em CardioOncologia pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo – ICESP e InCor. Tem consultório próprio em Brasília e escreve no Portal 6. Siga-o no Instagram: @rizekhajjar