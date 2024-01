Ministério da Saúde divulga cidades goianas que devem receber vacina contra dengue; veja quais

Conforme planejamento do órgão, público-alvo serão crianças entre 10 e 14 anos, em esquema vacinal dividido em duas doses

Augusto Araújo - 25 de janeiro de 2024

(Foto: Rogério Vidmantas /Prefeitura de Dourados

O Ministério da Saúde (MS) anunciou que vai começar a distribuir vacinas contra dengue pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e 134 cidades goianas estão na lista das que irão receber o imunizante.

Conforme o planejamento do órgão, as doses serão entregues para municípios com população acima de 100 mil habitantes.

Além disso, também foram selecionadas localidades selecionadas com alta transmissão de dengue registrada em 2023 e 2024, com predominância do sorotipo dois de dengue (DENV-2).

O público-alvo da campanha abrange crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, faixa etária que concentra o segundo maior número de hospitalização por dengue (16,4 mil de janeiro de 2019 a novembro de 2023, conforme o MS).

Ela fica atrás apenas das pessoas idosas (acima de 60 anos). Contudo, a vacina não foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para esta população.

O esquema vacinal será composto por duas doses, aplicadas com um intervalo de três meses entre uma e outra.

O MS destacou que a restrição contemplando apenas estes dois grupos foi necessária “em razão da capacidade limitada de fornecimento de doses pelo laboratório fabricante da vacina”.

Confira a seguir a relação completa de cidades que irão receber os imunizantes contra dengue em Goiás, separadas por região:

Região Central

Abadia de Goiás

Anicuns

Araçu

Avelinópolis

Brazabrantes

Campestre de Goiás

Caturaí

Damolândia

Goiânia

Goianira

Guapó

Inhumas

Itaguari

Itauçu

Jesúpolis

Nazário

Nerópolis

Nova Veneza

Ouro Verde de Goiás

Petrolina de Goiás

Santa Bárbara de Goiás

Santa Rosa de Goiás

Santo Antônio de Goiás

São Francisco de Goiás

Taquaral de Goiás

Trindade

Região Central Sul

Aparecida de Goiânia

Aragoiânia

Bela Vista de Goiás

Bonfinópolis

Caldazinha

Cezarina

Cristianópolis

Cromínia

Edealina

Edéia

Hidrolândia

Indiara

Jandaia

Leopoldo de Bulhões

Mairipotaba

Orizona

Piracanjuba

Pontalina

Professor Jamil

São Miguel do Passa Quatro

Senador Canedo

Silvânia

Varjão

Vianópolis

Vicentinópolis

Região Entorno Sul

Águas Lindas de Goiás

Cidade Ocidental

Cristalina

Luziânia

Novo Gama

Santo Antônio do Descoberto

Valparaíso de Goiás

Região Pirineus

Abadiânia

Alexânia

Anápolis

Campo Limpo de Goiás

Cocalzinho de Goiás

Corumbá de Goiás

Gameleira de Goiás

Goianápolis

Pirenópolis

Terezópolis de Goiás

Região Entorno Norte

Água Fria de Goiás

Alto Paraíso de Goiás

Cabeceiras

Flores de Goiás

Formosa

Planaltina

São João d’Aliança

Vila Boa

Região Sudoeste I

Acreúna

Aparecida do Rio Doce

Cachoeira Alta

Caçu

Castelândia

Itajá

Itarumã

Lagoa Santa

Maurilândia

Montividiu

Paranaiguara

Porteirão

Quirinópolis

Rio Verde

Santa Helena de Goiás

Santo Antônio da Barra

São Simão

Turvelândia

Região Sudoeste II

Aporé

Caiapônia

Chapadão do Céu

Doverlândia

Jataí

Mineiros

Perolândia

Portelândia

Santa Rita do Araguaia

Serranópolis

Região Estrada de Ferro

Anhanguera

Caldas Novas

Campo Alegre de Goiás

Catalão

Corumbaíba

Cumari

Davinópolis

Goiandira

Ipameri

Marzagão

Nova Aurora

Ouvidor

Palmelo Pires do Rio

Rio Quente

Santa Cruz de Goiás

Três Ranchos

Urutaí

Região Sul