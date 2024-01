Estreou no Prime Vídeo o polêmico filme baseado em uma comovente história real

O filme deu o que falar no ano passado, devido as polêmicas envolvendo o tráfico humano e abusos de crianças

Ruan Monyel - 26 de janeiro de 2024

(Foto: Divulgação/Angel Studios)

O filme deu o que falar no ano passado, devido as polêmicas envolvendo o tráfico humano e abusos de crianças finalmente está disponível em uma plataforma de streaming, o longa Som da Liberdade já pode ser assistido no Prime Vídeo.

Som da Liberdade é baseado em fatos chocantes e com cenas que podem embrulhar seu estômago, mas não é o único motivo de todas que envolvem o filme, já que ele ataques para que não chegasse aos cinemas.

Roteirizado e dirigido por Alejandro Monteverde, o filme narra uma história real vivida por um ex-agente federal americano, Tim Ballard, interpretado por Jim Caviezel. No filme, Tom larga a profissão para cumprir a promessa de encontrar uma garota que foi vítima do tráfico sexual.

O ex-agente não imagina o perigo que o esperava em florestas desconhecidas na Colômbia, com o tempo acabando e colocando sua vida constantemente em perigo, Tom faz de tudo para libertá-la.

Som da Liberdade foi boicotado de inúmeras formas para que não chegasse as telonas, há indícios que de um grupo de elite mundial, intitulado QAnon, possa estar envolvido com a pedofilia e tráfico de crianças e tenha feito de tudo para que o longa não fosse distribuído, eles são responsáveis por outros ataques, incluindo ao governo americano.

O filme tem defeitos na narrativa e no roteiro, mas ainda sim deveria ser obrigatório, sua abordagem religiosa não explicita, mesmo sendo um filme com viés cristão. O diretor deu foco a cenas onde as crianças eram submetidas a maus tratos para causar desconforto no público e não esconder a real situação daqueles que são traficados.

Algumas cenas, além do desfecho da história, são capazes de te emocionar, com fortes cargas de drama que vão dar um soco no seu estômago, então já deixe a caixinha de lenços ao seu lado antes de dar play.

Não sei quais são seus planos para o fim de semana, mas assistir Som da Liberdade deve entrar na sua lista imediatamente, bom filme.

Ruan Monyel é publicitário, pós-graduando em direção de arte e amante do universo audiovisual. Escreve todas as sextas-feiras. Siga a coluna no Instagram @proximo.filme.