Votamos a favor do anapolino e fizemos muito no nosso mandato

"Estamos fazendo um balanço das ações e penso ser importante prestar contas do trabalho realizado"

Professor Marcos - 26 de março de 2024

Professor Marcos (PT) é vereador em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Estamos fazendo um balanço das ações desse mandato e penso ser importante prestar contas do trabalho realizado.

Em três anos e três de meses de mandato como vereador apresentamos 60 projetos de lei, desses, 15 se tornaram leis sancionadas. Mas qual a importância disso?

• A lei que garante as mulheres uma acompanhante em exames com sedação, para evitar abuso sexual.

• A lei que garante informações sobre a política neonatal para evitar a violência obstétrica

• A lei que determina a semana de saúde na escola, pra garantir mais saúde mental para nossos estudantes.

• A lei que cria uma política municipal de preservação do patrimônio histórico de Anápolis, para proteger nossa história.

• A lei que protege servidoras de assédio moral e sexual no âmbito do poder público municipal.

Também atuamos de maneira forte na educação provocando a criação das vagas de licença pra mestrado, cobrando as reformas de prédios sucateados e lutando para melhorar a merenda através de cobranças na tribuna.

Votamos contra o aumento do IPTU, contra o empréstimo de 500 milhões e contra a mudança da carga horária dos profissionais de saúde que provocou tantas exonerações, posicionamos ainda contra o aumento do desconto dos aposentados para 22%.

Na busca por emendas conseguimos trazer mais de 5 milhões para Anápolis em parceria com o deputado estadual Antônio Gomide e o deputado federal Rubens Otoni, recursos que fortaleceram Santa Casa, APAE, Pestalozzi, Centro Materno e Hospital do Câncer.

Na tribuna cobramos várias vezes a melhoria no atendimento dos serviços de saúde, a celeridade na fila de cirurgias e exames e a necessidade de mais psicólogos e psiquiatras nos CAPS. E sempre apontamos a volta dos cais 24h como solução para o caos atual.

Na cultura conseguimos reconhecer o Hip Hop como patrimônio, defendemos a valorização dos artistas locais e ajudamos centenas deles a compreender e se inscrever nos fundos de cultura, Paulo Gustavo e Aldir Blanc, acompanhamos artesãos, cantadores, gente do povo que faz cultura nos bairros.

Buscamos recursos para o IFG e defendemos a construção do seu restaurante universitário e na UEG ajudamos com emendas além de encampar a luta dos professores por um plano de carreira justo. Acreditamos na ciência, na pesquisa e na inovação.

Visitamos as mais de 200 escolas de Anápolis, pisando sempre no chão da escola! Cobrando sempre mais estrutura, valorização dos profissionais e inclusão de verdade, com a convocação do cadastro de reservas, a melhoria no salário das cuidadoras e mais valorização das auxiliares.

Sigamos juntos, construindo!

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente, vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve às terças-feiras. Siga-o no Instagram.