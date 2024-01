Goiás entra em alerta para altíssimo volume de chuva e ventos de 70 km/h neste sábado (27)

Cimehgo destacou risco para a ocorrência de precipitações para além da previsão, podendo provocar queda de árvores e alagamentos

Maria Luiza Valeriano - 26 de janeiro de 2024

Chuvas podem causar queda de árvores e alagamentos (Foto: Reprodução)

Carregados de nuvens, os céus goianos apontam para a alta probabilidade de chuvas intensas, de até 60 mm/h, acompanhadas de rajadas de vento acima de 70 km/h, neste sábado (27), o que fez o estado entrar em alerta.

Segundo o boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), o que explica o cenário de tempestades é a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), um corredor de umidade com origem na região Norte do Brasil que passa por cima do estado de Goiás.

Com isso, o Norte goiano está previsto para ser o mais afetado, com cerca de 55 mm de água, seguido pelo Leste e Oeste, onde a expectativa é de 50 mm.

Segundo o boletim, o Centro, Sudoeste e Sul de Goiás também devem ter chuvas, sendo que podem registrar cerca de 30 mm, 20 mm e 15 mm, respectivamente.

As cidades que provavelmente serão mais acometidas são Cristalina e Porangatu, com 35 mm e 30 mm. Em seguida, Rubiataba, onde a previsão é de 23 mm.

Outras cidades com altas chances de tempestades são Goianésia (20 mm), Ceres (18) e Montes Claros (12), assim como Aruanã, Flores de Goiás e Luziânia, com 10 mm.

Em Alto Paraíso e Firminópolis, o Cimehgo aponta para a possibilidade de 8 mm. Já em Palmeiras de Goiás e Palminópolis, a expectativa é de 7 mm

Caiapônia, Nova Aurora, Três Ranchos e São João da Paraúna, por sua vez, devem registrar aproximadamente 6 mm. Em Goiânia, Anápolis, Catalão, Jataí, Itumbiara, Ouvidor, Goiandira, Cumari, Ipameri, Santa Helena, Davinópolis, Doverlândia e Lagoa Santa, a previsão é de 5 mm.

Vale ressaltar que embora as expectativas para as cidades sejam de até 35 mm, o Cimehgo destacou o risco para a ocorrência de chuvas para além da previsão, podendo provocar até a queda de árvores e alagamentos.