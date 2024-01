IBGE confirma: Goiânia tem frota de quase um veículo por habitante

Em números gerais, capital também possui uma das maiores frotas do país

Augusto Araújo - 27 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/Secom Goiás)

Com os resultados do último Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi confirmado o que muitas previsões já indicavam: Goiânia possui uma média de quase um veículo por pessoa.

Em um levantamento realizado pelo Portal 6, colhendo dados do Ministério dos Transportes de dezembro de 2023, e comparando com a pesquisa populacional do IBGE, a proporção está na casa de 0,92 veículo por morador da capital.

Isso porque a cidade possui 1.329.583 veículos em circulação, enquanto comportava 1.437.366 habitantes, segundo o Censo de 2022.

Com esse dado, Goiânia é a 6ª capital com a maior frota veicular no país, perdendo apenas para Curitiba (PR – 1.737.730), Brasília (DF – 2.083.081), Belo Horizonte (MG – 2.696.745), Rio de Janeiro (RJ – 3.134.989) e São Paulo (SP – 9.460.584).

No entanto, ao se tratar da proporção, a cidade goiana é a 3ª do ranking, ficando atrás de Curitiba (PR), que possui 1.737.730 veículos para 1.773.718 pessoas (0,97), e Belo Horizonte (MG), com 2.696.745 veículos para 2.315.560 habitantes (1,16).

Vale destacar que, dos mais de 1,3 milhão de meios de transporte em Goiânia, são 662 mil carros, 273 mil motocicletas, 123 mil caminhonetes e 27 mil caminhões.