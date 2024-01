Jovem é morto em bar de Anápolis após tentar separar briga

Vítima chegou a ser levada para a UPA da Vila Esperança, mas não resistiu aos ferimentos

Augusto Araújo - 27 de janeiro de 2024

Jovem morreu após tentar separar briga, em bar de Anápolis. (Montagem: Reprodução)

Um jovem, de 27 anos, acabou morrendo na madrugada deste sábado (27), após ser esfaqueado em um bar do bairro Calixtolândia I Etapa.

O caso foi filmado por câmeras de segurança do estabelecimento. Por volta das 00h36, o suspeito, de 38 anos, estava discutindo com um outro homem.

Como os ânimos estavam se exaltando, a vítima interferiu na confusão, tentando apartar e evitar que evoluísse para uma briga.

No entanto, ele foi surpreendido com diversos golpes de faca, atingindo os braços e peito dele. Ferido, o jovem ainda conseguiu revidar com uma cadeirada no agressor, que desmaiou.

Contudo, a vítima cai no chão logo em seguida, pedindo atendimento para uma mulher no local, que sai correndo atrás de ajuda.

O jovem foi levado por populares até a UPA da Vila Esperança, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Já o suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) e deve responder por homicídio doloso, qualificado por motivo torpe.