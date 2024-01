Motorista de aplicativo responde perguntas e deixa passageiro com lágrimas nos olhos

Internautas não aguentaram o riso e postaram mensagens elogiando o profissional

Davi Galvão - 27 de janeiro de 2024

Matheus Costa viralizou na internet após compartilhar conversa durante corrida de aplicativo. (Foto: Instagram/ @eu.matheus)

Voltou a circular nas redes sociais um vídeo bastante curioso do influencer Matheus Costa, que já conta com mais de 1 milhão de seguidores no TikTok, mostrando uma corrida de aplicativo bem diferente das demais.

Acontece que, durante a filmagem, que já alcançou quase 500 mil visualizações, o jovem aparece, conforme ele mesmo afirma, visivelmente embriagado e questiona o motorista se ele poderia parar em alguma unidade do McDonald’s para poderem comprar algum lanche.

Diante de uma resposta positiva, o influenciador, por estar alterado, acaba se emocionando e “declarando-se” para o trabalhador ao volante.

“Um excelente motorista […] Vou dar a nota máxima para o Rogério, uma pessoa iluminada”, continua o jovem, já aos prantos.

“Um pai de família, homem de casa […] Eu só fico muito feliz em ver pessoas assim, sabe?”, finalizou.

Uma colega de Matheus, que dividia a carona, pareceu não estar surpresa com a reação do amigo, ao afirmar que “já estava demorando para algo do tipo ocorrer.

Na legenda da publicação, o próprio influencer fez graça do ocorrido.

“Que saudades voltar louco depois do rolê, pedindo pro Uber parar no Mc. Vocês tbm conhecem alguém assim?”, escreveu.

Nos comentários, os usuários também acharam bastante graça da situação:

“Rogério merece 5 estrelas e gorjeta ainda! Um ser iluminado”, reforçou um internauta.

“Coitado do Rogério, é cada figura que precisa aguentar”, brincou outra.