Influencers mostram antiga casa de Vilma Martins, famosa por sequestrar o menino Pedrinho de maternidade

Mulher foi condenada a mais de 19 anos de cadeia, pois autoridades descobriram que ela também sequestrou uma bebê de clínica em Goiânia

Samuel Leão - 15 de abril de 2024

Influencers visitam chácara onde viva Vilma Martins, famosa pelo sequestro do garoto Pedrinho. (Foto: Reprodução/@indioinjusticadoficial)

Dois influencers de Goiânia decidiram visitar a casa de Vilma Martins, mulher que ficou famosa por sequestrar o garoto Pedrinho, ainda na maternidade, e o criado até os 18 anos. À época, a história teve repercussão nacional e até inspirou uma novela.

“Talvez você seja muito novo e não conheça esse caso, ou talvez não se lembrava. A gente foi até a chácara onde ela morava, o caso gerou uma repercussão nacional”, comentou o produtor de conteúdo Índio Injustiçado.

Sequestrado em 1986 pela empresária, o menino foi roubado ainda na maternidade, em Brasília, e criado por 16 anos sob o novo nome de Osvaldo Martins Borges. Graças a uma denúncia, no SOS Criança Brasília, a história veio a tona.

“Quando a gente chegou aqui, sentimos uma energia pesada. A tal da Vilma Martins ficou presa e depois solta, agora está solta. A gente percebeu que já teve depredação na casa lá e muita gente relata que tem até fantasmas na região”, expressou, explorando o ambiente.

A residência está destruída, com sinais de ter sido queimada. Condenada a 8 anos e oito meses em regime semiaberto, por subtração de incapaz e registro falso de Pedrinho, foi descoberto que ela também raptou e falseou o registro de uma “filha”.

Aparecida Fernanda Ribeiro da Silva, conhecida como Roberta Jamilly, foi roubada de uma maternidade em Goiânia, no ano de 1979, e criada como irmã do Pedrinho. No fim das contas, a condenação chegou a 19 anos e nove meses.

Entretanto, ela cumpriu parte da pena e ganhou liberdade condicional em 2008, e vive atualmente na capital.

Posteriormente, a história chegou a inspirar o roteiro de “Senhora do Destino”, novela da Globo na qual a protagonista também sequestra um recém-nascido e cria como se fosse o próprio filho.