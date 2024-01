6 palavras japonesas que os brasileiros falam todo dia sem perceber

Ruan Monyel - 28 de janeiro de 2024

Foto: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

O fascínio pela cultura do Japão já é realidade no Brasil, influenciando até mesmo o vocabulário cotidiano, mas muitos utilizam palavras japonesas sem sequer perceber a origem dessas expressões.

A popularização da língua reforça a presença marcante das características japonesas e coreanas em terras brasileiras, que se tornaram parte integrante do nosso dia a dia.

Essas expressões são testemunhas da rica troca cultural entre o Japão e o Brasil, Elas não apenas enriquecem nossa linguagem, mas também destacam a capacidade de abraçar diferentes estilos.

1. Mangá

Atualmente, não só no Brasil, produções coreanas e japonesas têm tomado tomado o gosto do público, principalmente dos mais jovens, elevando a cultura pop em todo o mundo.

O termo “Mangá” é utilizado para denominar os quadrinhos japoneses com ilustrações típicas do país.

2. Sushi

A culinária japonesa conquistou os paladares nacionais, e a palavra “sushi” tornou-se comum em restaurantes e conversas sobre comida.

Sushi é uma iguaria do continente asiático que denomina o preparo do arroz com vinagre, típico do Japão.

3. Sensei

Utilizado para se referir a professores ou mestres, principalmente em alguns estilos de luta, “sensei” é um termo de respeito vindo do outro lado do mundo.

No Brasil, “sensei” é uma forma respeitosa de chamar aqueles que detêm conhecimento e experiência em alguma área.

4. Karaokê

Seguindo a lista, e surpreendendo muitos, o palavra karaokê é a junção de duas palavras que significam “vazio” e “orquestra”

A paixão pela música e pela diversão levou os brasileiros a adotarem o termo japonês “karaokê” para designar as cantorias animadas entre amigos.

5. Emoji

Com a popularização da internet, os emojis se tornaram formas de demonstrar as emoções através de figuras animadas.

Enquanto o termo originalmente se refere às junções de duas palavras, sendo elas “imagem” e “personagem”, “emoji” é a palavra comum para descrever os ícones utilizados em mensagens digitais.

6. Tsunami

Por fim, o termo é utilizado para denominar uma catástrofe natural, e tem origem nas palavras “porto” e “onda” em japonês.

A palavra tsunami apareceu pela primeira vez após uma onda gigante atingir a principal ilha do Japão, há quase um século atrás.

