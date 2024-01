Com investimento de R$ 70 milhões, Goiânia ganha prédio mais tecnológico do Centro-Oeste

Edifício recém-inaugurado também é destaque em sustentabilidade e visa bem-estar para os inquilinos

Maria Luiza Valeriano - 28 de janeiro de 2024

Loft Construtora assina a obra (Foto: Reprodução/Loft Construtora)

Localizado no nobre Jardim Goiás, em Goiânia, há um prédio que conquistou o título de edificação mais tecnológico e sustentável de todo o Centro-Oeste. O investimento total foi de R$ 70 milhões.

A primeira vista, a sede recém-inaugurada do Grupo Soluti se destaca pelo exterior espelhado em vidro. O que torna a fachada especial é o uso de um tipo de material inédito no Centro-Oeste que oferecem conforto térmico sem perder luz natural.

Com três pavimentos que somam uma área total de 4,5 mil m², o prédio é feito quase inteiramente com materiais recicláveis. Com a adição de outras medidas sustentáveis, como a geração de energia fotovoltaica, a edificação poderá receber a Certificação Leed Gold, da US Green Building Council (USGBC) por ter atendido a uma série de critérios de construção verde.

Outras características que conferem destaque são o controle de acesso, sistemas de automação e de segurança contra invasões.

No subsolo, por exemplo, há um vestiário, bicicletário e estacionamento para 57 veículos com pontos de recarga, além de uma guarita contra invasões, com vidro blindado e sistema de alto-falante.

A vigilância também possui uma visão completa do prédio e arredores por meio das câmeras de segurança presentes em todo o edifício.

Já os equipamentos como bomba de água, redes e geradores de energia operam em um sistema de redundância, portanto, se ocorrer alguma falha, o sistema reserva passa a atender à demanda. De quebra, o sistema de geradores de energia é suficiente para atender dois bairros pequenos.

Para acessar as instalações, como o espaço para coworking e café no primeiro andar, aberto ao público, e salas de reuniões, basta reservar os espaços por meio de aplicativo.