Esta é a maneira correta de limpar o ventilador sem precisar desmontá-lo

É possível realizar uma limpeza eficaz sem a necessidade de desmontar o ventilador

Ruan Monyel - 28 de janeiro de 2024

(Foto: Ilustração/Youtube/Dicas da Marta)

Limpar o ventilador regularmente é uma tarefa essencial para garantir o bom funcionamento do eletrodoméstico e manter a qualidade do ar evitando alergias.

Muitas pessoas não gostam de realizar essa tarefa, pois acreditam que precisam desmontar o aparelho, no entanto, é possível realizar uma limpeza eficaz sem a necessidade de desmontar o ventilador.

Realizar essa limpeza regularmente manterá a vida útil do equipamento, garantindo dias mais frescos. Ficou curioso? Leia até o fim e descubra estes truques simples.

Os dias estão cada vez mais quentes e praticamente insuportáveis, e na falta do ar-condicionado, os ventiladores são nossos melhores aliados contra o calor.

Mas a principal dúvida da população em relação ao eletrodoméstico é: qual a maneira correta de limpar, é necessário desmontá-lo?

A resposta é não! É possível higienizar seu equipamento com materiais simples do dia a dia, de maneira prática e eficaz contras as sujeiras que podem causar doenças respiratórias.

Antes de iniciar a limpeza, desligue o ventilador da energia elétrica e desconecte-o da tomada. Isso garantirá a sua segurança durante todo o processo.

Use um pano macio umedecido com vinagre branco e água, ou uma escova de dentes para remover o acúmulo de poeira na superfície do ventilador.

Esses itens são ótimos para alcançar as frestas que ficam nas hastes de proteção do equipamento, tiram toda a sujeira e o vinagre acaba com as bactérias.

Outra solução eficiente, porém exige um pouco mais de cuidado, é a limpeza com saco plástico. Em um borrifador, coloque água, bicarbonato de sódio, detergente e vinagre branco.

Borrife nas hélices e hastes de plástico até ficar úmido, mas muito cuidado para que a solução não atinja o motor, evitando danos ao equipamento.

Após borrifar, coloque um saco plástico sobre o equipamento e ligue na velocidade máxima por 5 minutos, o resultado é de cair o queixo.

Prontinho, agora acabaram as desculpas para deixar o ventilador sujo, sem esforço você terá um resultado surpreendente.

