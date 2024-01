Imagens de acidente com carro de R$ 2 milhões em Goiânia viralizam em canal famoso

Motociclista que passava pelo local no momento da colisão registrou o estado do veículo de luxo. Vídeo já coleciona mais de 500 mil visualizações

Samuel Leão - 29 de janeiro de 2024

Mercedes AMG batido em Goiânia. (Foto: Daniel MotoVlog 062/XRacing)

Um motociclista que trafegava pelas ruas de Goiânia avistou o exato momento que uma Mercedes Benz AMG GT, veículo de luxo avaliado em mais de R$ 2 milhões, colidiu contra um poste de iluminação e terminou batendo em uma palmeira.

O caso aconteceu no começo de janeiro, na região Leste da capital, próximo ao condomínio Alphaville, e já havia repercutido no X – antigo Twitter.

No entanto, o episódio voltou a viralizar nas últimas horas – após o vídeo aparecer no Xracing, canal no YouTube que conta com mais de 3 milhões de inscritos e mostra casos curiosos no trânsito brasileiro.

Nas cenas, que já ultrapassaram as 500 mil visualizações, é possível ver também a chegada de outros carros de luxo, de modo que se concentram, em poucos metros de trecho da via, vários milhões de reais.

São vistos um Porsche 911 Carrera de cor azul, avaliado em mais de R$ 1 milhão, e um Chevrolet Corvette 2022 de cor cinza, com preço que fica por volta dos R$ 1,3 milhão.

Porém, quem rouba a cena é realmente a Mercedes, fortemente danificada após a colisão frontal que, segundo informações de testemunhas, teria sido causada após a motorista perder o controle.

Ainda foi apontado que ela chegou a ficar desacordada, de modo que recebeu atendimento na sequência. Apesar do susto, ela não teria tido nenhum ferimento grave, tendo que lidar apenas com o prejuízo do automóvel – que era assegurado.

Avaliado em R$ 2,5 milhões pela Tabela FIPE, o carro possui acabamento e interior de luxo, dispondo de tecnologia de ponta e conseguindo ir de 0 a 100 km/h em míseros 3,2 segundos.