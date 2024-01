Prefeitura de Goiânia anuncia 200 oportunidades para cursos gratuitos de qualificação profissional

Vagas são voltadas para pessoas com idade acima de 16 anos, ofertando certificado de conclusão, vale-transporte, uniforme, material didático, assim como lanche

Isabella Valverde - 29 de janeiro de 2024

Oportunidades são voltadas para as mais diversas áreas de atuação. (Foto: Divulgação)

Para os goianos que estão em busca de adentrar no mercado de trabalho, mas ainda não tiveram oportunidade, a Prefeitura de Goiânia abriu 200 vagas para cursos de qualificação profissional gratuitos, que podem mudar essa realidade.

As oportunidades disponíveis são voltadas para pessoas com idade acima de 16 anos, ofertando aos participantes certificado de conclusão, vale-transporte, uniforme, material didático, assim como lanche.

Realizado por meio do Sine Municipal, diretamente ligado à Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec), o projeto conta ao todo com 10 turmas, com 20 alunos cada.

Os cursos ofertados são: Pacote Office, Gestão e Empreendedorismo (60), Administração de Pessoal (60),Beleza e Estética (60), além de Auxiliar de Contabilidade (20).

Para os interessados, as inscrições podem ser realizadas sem sair de casa, por meio do aplicativo Prefeitura 24 Horas, assim como presencialmente, na sede do Sine Municipal de Goiânia, na Rua 1, 147, no Setor Central, das 08h às 17h.

As aulas devem ocorrer nos períodos matutino, vespertino e noturno, com início previsto para o dia 31 de janeiro e fim em 14 de março, totalizando 120 horas.

A confirmação da inscrição será emitida no momento da matrícula e, já neste primeiro semestre de 2024, os goianienses contarão com formações em beleza, marketing, rotinas administrativas, mídias sociais, artesanato, libras, montagem e manutenção de computadores, corte e costura, atendimento de farmácia e operador de caixa.

Para os selecionados, as aulas ocorrerão no Instituto Goiano de Pesquisas e Didática Profissional (IGPDP), presente na Avenida T-7, Edifício Lourenço Office, Setor Oeste.