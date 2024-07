Gasolina pode ser achada a R$ 4 em Goiânia; veja onde encontrar os menores e maiores preços

Variação encontrada equivale a mais de 50% do valor cobrado pelos estabelecimentos mais em conta

Samuel Leão - 11 de julho de 2024

Imagem ilustrativa de abastecimento em posto de gasolina. (Foto: Reprodução)

Com o aumento do preço da gasolina, causado pelo reajuste de R$ 0,20 no litro anunciado pela Petrobras na última segunda-feira (08), diversos postos passaram a atualizar os valores que oferecem.

Em Goiânia, a situação não foi diferente e, pelas alterações, é possível encontrar uma variação de até R$ 2,49, que no caso equivale a mais de 50% do custo cobrado pelos estabelecimentos mais em conta.

Isso porque, a gasolina mais barata está sendo vendida por R$ 4 o litro, enquanto a mais cara estava na taxa de R$ 6,49.

Todas as informações acerca de preços e localidades dispostas nesta matéria foram consultadas no aplicativo E-ON, do Governo de Goiás, na manhã de quinta-feira (11).

Pensando nisso, o Portal 6 preparou uma lista com os 5 postos mais em conta e os cinco com valores mais “salgados”.

Mais Baratos

Em primeiro lugar, entre os mais acessíveis, ficou o Posto Milão, situado no Loteamento Celina Park, empatado com o Posto Jaburu, da mesma localidade, e com o Posto ED, situado no Jardim América. Todos os três oferecem o litro da gasolina por R$ 4.

Na sequência, há o Posto Pelicano 8, localizado no Setor Leste Vila Nova, com a gasolina comercializada por R$ 4,78, seguido pelo Pelicano 7, do Jardim Bela Vista, por R$ 4,79. Mesmo preço esse praticado pelo Kurujão 37, que fica na Cidade Industrial.

Por último, figurou o Auto Posto Ka, localizado no Residencial Goiânia Viva, com o combustível oferecido por R$ 4,99.

Mais Caros

Entre os mais caros, o título foi dividido entre quatro estabelecimentos. São eles o Posto Dez, no Setor Sudoeste; o Posto Roda Bem, na mesma região; o Posto Sol Nascente, no Conjunto Romildo Ferreira do Amaral; e o Posto Sete, no Setor Bueno.

Todos eles estão comercializando a gasolina por R$ 6,49, quase R$ 2,50 mais caro que as opções mais em conta. Por fim, o quinto colocado dentre os mais caros foi o Posto Silverstone, no Setor Pedro Ludovico, com o preço de R$ 6,47 por litro.

Vale ressaltar que esse aumento, percebido pelos consumidores, também foi acrescido pelo reajuste do chamado etanol anidro, que faz parte da composição da gasolina, compondo cerca de 27% da fórmula.