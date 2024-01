Saiba onde curtir bloquinhos de Carnaval gratuitos em Goiânia

Eventos estão programados para acontecer entre os dias 2 e 10 de fevereiro

Maria Luiza Valeriano - 29 de janeiro de 2024

Carnaval de rua em Goiânia (2018). (Foto: Reprodução)

O Carnaval em Goiânia ganha mais foliões a cada ano, que contam com eventos já tradicionais e também novidades pela capital. Com uma programação cheia, o Portal 6 destacou algumas opções gratuitas para quem quiser festejar sem gastar.

Na capital, a festa começa já no chamado “pré-carnaval”, nas semanas anteriores ao feriado dos dias 12 e 13 de fevereiro.

O Festival Mafuá, por exemplo, possui uma programação gratuita para os dias 2, 3 e 4 de fevereiro, no Martim Cererê, no Setor Sul.

Com atrações como o Bloco Não é Não, Black Bloco, Coró Mulher e Gabi Matos, é preciso apenas doar 1 litro de leite para participar da festa.

Ainda no dia 3 de fevereiro, Goiânia receberá um encontro de trios, na Avenida Mutirão, entre as avenidas T-9 e T-55. Organizado pela Liga dos Blocos, o evento terá shows de Durval Lelys e Araketu de forma gratuita, por volta das 20h.

O Carnaval dos Amigos também agitará a cena goianiense no mesmo dia, com o Bloco Café Nice, Pedacinho do Xéu e Bloco dos Amigos confirmados. Embora haja pacotes de open food e open bar para aproveitar desde as 12h, após as 18h, a festa sairá para a rua de forma gratuita, concentrada na Avenida 85.

No dia 8, será a vez do Bloco Socialista, que tem início às 18h na Praça Universitária. O evento conta com apresentações da banda Mundhumano e do grupo Sotaque Brasileiro, com Flávia Carolina.

Outra opção é o Bloco do Mara, em 10 de fevereiro, que terá concentração no Cepal do Setor Sul, às 12h. Então, às 18h, o bloco saíra para o “after”, no Maracutaia Lounge, onde será cobrado R$ 10.

No mesmo dia, ainda há o Bloco das Divas, que oferece apresentações de diversos artistas e DJs, como Zion, Kamilla Queen, Ravena e o Bloco Não é Não. A concentração também será no Cepal do Setor Sul, às 14h.