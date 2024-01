Transporte público da Grande Goiânia receberá investimento de R$ 1,6 bilhão, afirma Caiado

Quantia será injetada ao longo de três anos, entre reformas de terminais, troca de abrigos e renovação da frota de ônibus

Maria Luiza Valeriano - 29 de janeiro de 2024

Novidades incluem renovação da frota, reforma de terminais e de abrigos (Foto: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

O Governo de Goiás anunciou novos investimentos no transporte público da Região Metropolitana de Goiânia, em um montante na ordem de R$ 1,6 bilhão.

Conforme afirmou o governador Ronaldo Caiado (UB), em coletiva de imprensa realizada na tarde desta segunda-feira (29), o valor será aplicado ao longo de três anos, entre reformas de terminais, troca de abrigos e renovação da frota de ônibus.

“A maior demanda que tem em toda cidade na proporção de Goiânia é transporte público de qualidade. Isso é algo que estava totalmente destruido”.

O secretário geral do governo, Adriano Rocha Lima, apontou que serão R$ 230 milhões injetados no Plano de Ação Imediata (PAI), R$ 210 milhões em obras e R$ 1,2 bilhão na aquisição da nova frota.

“O sistema de transporte público da Grande Goiânia vem perdendo usuários porque falta dignidade e qualidade”, destacou.

O plano já se iniciou por meio da reforma das estações de embarque do Eixo Anhanguera, que deve ser entregue em julho deste ano. A revitalização do Eixo está prevista para finalizar em dezembro.

Diante do reconhecimento de que os terminais estão “precários”, como afirmou Adriano, também serão reformados uma série de estações, como a do Dergo, Praça da Bíblia, Praça A, Novo Mundo, entre outros.

A revitalização também se estenderá aos 6.940 abrigos, que, segundo o secretário geral, serão completamente substituídos nos próximos três anos. Os modelos escolhidos, no entanto, tratam-se dos já existentes na Grande Goiânia, com capacidade de receber aproximadamente 8 pessoas.

Quanto à frota, o governo prometeu equipar o Eixo Anhanguera inteiramente com ônibus elétricos até dezembro deste ano. Serão 83 destinados à rota, sendo que os primeiros começarão a circular já em fevereiro.

“A frota do BRT Norte-Sul também será elétrica”, disse Adriano, destacando também que a linha irá operar a partir de julho.

Assim, será feita uma substituição da frota completa da Grande Goiânia, com cerca de 400 ônibus novos por ano.

O secretário afirmou que serão instaladas 6.560 câmeras de segurança, tanto nos ônibus quanto nos terminais, para um monitoramento 24h.

Outra iniciativa do plano de revitalização do transporte público é a integração do aplicativo Mulher Segura com o SiM Rmtc. Ao sofrer algum assédio ou importunação, basta clicar no botão de ajuda, acionando a Polícia Militar (PM), que poderá rastrear a localização da vítima e realizar a prisão do autor.

“Não haverá nenhum transporte público no Brasil que se assemelhará à qualidade do transporte público em Goiânia”, disse.