3 signos que correm perigo e precisam abrir os olhos com os invejosos que estão por perto

O alinhamento recente do sistema solar não está trazendo boas notícias para alguns nativos das casas a seguir

Magno Oliver - 30 de janeiro de 2024

(Foto: Ilustração/Elisa Guarneros/Pexels)

Existem alguns signos que estão correndo perigo e precisam abrir os olhos urgentemente com os invejosos que estão por perto deles.

O que queremos dizer é que alguns signos estão rodeados de pessoas invejosas e mau caráter, por isso precisam ficar mais atentos com o que dividem com os “amigos” em suas vidas.

Acontece que, com o fim de mercúrio retrógrado, algumas casas do zodíaco estão vibrantes a darem confiança para qualquer um e se ferrarem no final.

Diante disso, alguns nativos podem estar correndo risco sério de se darem mal em alguns campos de suas vidas.

Pensando nisso, confira agora alguns dos signos mais simpáticos e ingênuos do zodíaco, que podem estar rodeados de pessoas de má fé.

1. Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho

Geminianos e geminianas, parem urgentemente de ser essa pessoa ingênua que são e prestem atenção às amizades que os rodeiam.

Com o alinhamento de Júpiter em novas constelações, o jeitinho carinhoso e afetivo de ser e agir de vocês pode estar correndo perigo. Principalmente no trabalho, muita cautela e observem bem com quem estão lidando para evitar decepções futuras.

2. Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

“Libriqueridos” e “libriqueridas”, sabemos que vocês são os seres que mais buscam harmonia e paz em suas vidas, porém, o momento energizado de agora não vai permitir isso.

No amor, é tempo de se preparar para uma possível rasteira. Talvez um contatinho ou mesmo a pessoa com quem você se relaciona podem te apunhalar com uma traição ou abandonar a relação. Se cuidem!

3. Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Por fim, a expansividade, alegria e animação de um sagitariano pode acabar indo pro ralo com as previsões trazidas pelos alinhamentos recentes do sistema solar.

Acontece que o campo da amizade vai se desestruturar um pouco. Algumas pessoas podem te prejudicar em breve. Além disso, no campo do trabalho não vai ser muito diferente. Resiliência, banho de sal grosso e olho atento.

