6 coisas que uma pessoa inteligente faz antes de uma prova

Alguns detalhes e planejamentos são essenciais para conseguir alcançar seu objetivo em um momento tenso como esse

Magno Oliver - 30 de janeiro de 2024

Estudantes fazem prova da segunda fase da Fuvest, vestibular da USP, em janeiro de 2022 – (Foto: Rivaldo Gomes/Folhapress)

Existem algumas coisas que uma pessoa inteligente faz antes de uma prova para conseguir alcançar um bom resultado nos seus objetivos.

Assim, quando o assunto é fazer uma prova, a tensão e os nervos já ficam aflorados só de ouvir a frase, não é mesmo?

A questão é que, com pessoas inteligentes, tudo funciona de um jeito mais planejado e menos apreensivo, na hora de fazer uma avaliação.

Porque elas sabem bem o que estão fazendo, como vão fazer e onde vão chegar com isso.

1. Preparação antecipada

Uma pessoa inteligente planeja e inicia a preparação para a prova com bastante antecedência, distribuindo o estudo ao longo do tempo em vez de deixar tudo para última hora. Elas não vacilam com atrasos, tudo é muito calculado e pensado.

2. Revisão eficiente

Faz uma revisão focada nos tópicos-chave de todos os assuntos que precisam estudar. Desse modo, ela utiliza métodos de estudo eficazes, como resumos, mapas mentais ou prática de exercícios.

3. Organização

Organiza materiais de estudo, anotações e recursos necessários para a prova. Logo, tais ações reduzem o estresse no dia anterior e garantem que tudo esteja acessível.

4. Gerenciamento do tempo

Planeja o tempo disponível, estabelecendo metas realistas para cada sessão de estudo e reservando tempo para pausas, mantendo um equilíbrio saudável.

Assim, durante esse tempo, intercalam revisões, fichamentos e memorização para não esquecer nada que estudaram.

5. Simulação de condições de prova

Pratica em condições similares às da prova, cronometrando-se e simulando o ambiente para melhorar a adaptação durante o exame real.

Portanto, colocar-se em situação de prova enquanto se está em casa e monitorar o que consegue fazer, em quanto tempo consegue isso, o que dá e o que não dá para se aproveitar nesse período.

6. Cuidado pessoal antecipado

Por fim, garante uma boa noite de sono, alimentação adequada e momentos de relaxamento para manter o foco mental e físico durante a prova.

Assim, nada de comidas exageradas, pesadas, além de evitar álcool e baladas um dia antes do momento decisivo.

