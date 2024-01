Cardiologista de Anápolis explica o que está por trás de batimentos cardíacos acelerados

Por mais que seja uma queixa relativamente comum, é de extrema importância buscar o atendimento médico especializado

Publieditorial - 30 de janeiro de 2024

Dra. Fernanda Vale atua na área de Cardiologia, na Clínica Popular da Saúde. (Foto: Divulgação)

Principalmente durante a prática de exercícios físicos que exigem esforço, é normal sentir o coração bater mais forte. Porém, quando o batimento fica acelerado várias vezes durante o dia, é sinal de alerta.

Por mais que a queixa seja relativamente comum, podendo nem ao menos estar realmente ligado a uma doença cardiológica, é de extrema importância buscar o atendimento médico especializado para investigar a fundo e só assim descobrir as verdadeiras causas e o tratamento adequado.

Isso porque alguns desconfortos sentidos ao longo do dia podem estar indicando que há algo de errado, que exige uma atenção e cuidado maior.

Pensando nisso, entrevistamos a médica cardiologista, Dra. Fernanda Vale. Formada pela UniEVANGÉLICA e com residência médica em Clínica Médica pelo Hospital Regional do Gama e residência em Cardiologia pela UniEVANGÉLICA, a profissional atua atualmente na área de Cardiologia, na Clínica Popular da Saúde.

Veja a entrevista na íntegra:

O que é a Arritmia Cardíaca?

Dra. Fernanda Vale: A arritmia cardíaca é uma condição médica que ocorre quando o paciente começa a sentir uma irregularidade em relação ao ritmo de seus batimentos cardíacos. Pode acontecer também quando a pessoa sente o coração bater e fica com a impressão de que há uma falha entre uma batida e outra.

Quais as principais causas da Arritmia?

Dra. Fernanda Vale: Na parte cardiológica, as valvulopatias; doença cardíaca congênita; doença de chagas; e a hipertensão podem causar aceleração ou lentidão nos batimentos do coração. Outras doenças também podem provocar essas alterações, como disfunções da tireoide, diabetes, uso de alguns medicamentos e até mesmo a ansiedade.

Essas palpitações podem gerar outros sintomas?

Dra. Fernanda Vale: Sim, e depende muito de qual patologia esse paciente apresenta. É muito comum vir acompanhado da alteração da pressão, desmaios, mal-estar geral e aperto no peito. A arritmia provocada pela ansiedade produz uma gama de sintomas no paciente, que na maioria das vezes acredita estar com alguma doença cardiológica.

Quem tem arritmia cardíaca não pode praticar atividades físicas?

Dra. Fernanda Vale: É necessário entender a causa da arritmia para que se possa orientar de forma correta acerca dos hábitos de vida e prática de exercícios físicos. Vale sempre lembrar, que o paciente deve se consultar para que se tenha um diagnóstico e possa iniciar o tratamento adequado. A prática de exercícios físicos, feita de forma correta, é um aliado do coração.

Como é feito esse diagnóstico?

Dra. Fernanda Vale: O eletrocardiograma é um dos principais exames usados para diagnosticar a arritmia cardíaca. Outros exames ajudam a confirmar o diagnóstico, como o holter e teste ergométrico. E claro, o principal é se consultar para que o médico possa avaliar os hábitos de vida, histórico familiar, medicações utilizadas e entre outros fatores que possam ajudar a esclarecer a causa para chegar em um diagnóstico assertivo.

Quais seriam os principais tratamentos?

Dra. Fernanda Vale: O tratamento ideal é indicado após o diagnóstico correto, que pode variar desde mudanças de hábitos de vida, uso de medicamentos, até o implante de marcapasso. Quanto mais precocemente são realizados os tratamentos, melhores são os resultados e os benefícios para os pacientes.

Interessados podem agendar uma consulta por meio do WhatsApp (62) 99551-1193 ou pelo telefone (62) 3324-8593. A Clínica Popular da Saúde conta com uma unidade no bairro Jundiaí e outra no São Joaquim.