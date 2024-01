Divulgada programação completa da nova edição do festival “O Amor, a Morte e as Paixões”

Evento que acontece em Goiânia contará com exibição de 70 filmes regionais, nacionais e internacionais

Gabriella Pinheiro - 30 de janeiro de 2024

Festival “O Amor, a Morte e as Paixões”, foto do Cine X (Foto: Divulgação)

Aguardada pelos goianos amantes de cinema, a 15ª edição do tradicional e reconhecido festival “O Amor, a Morte e as Paixões” chega a Goiânia nesta quinta-feira (1º) com uma programação recheada de atrações.

O evento acontecerá no CineX, situado no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), que fica na Avenida Deputado Jamel Cecílio, dos dias 1 até 14 de fevereiro.

Ao todo, a exposição contará com mais de 70 filmes, que vão desde produções regionais e nacionais até internacionais. A programação completa pode ser conferida aqui.

Entre as obras previstas no catálogo, está o filme Oppenheimer, que possui um total de 13 nomeações no Oscar de 2024. Ele será exibido no dia 06 fevereiro às 20h20.

Outro filme que será exposto em quase todos os dias de festividade é “O Sabor da Vida”. O produto levou o prêmio de Melhor Direção no Festival de Cannes 2023.

Além dele, também aparecem em destaque as produções “Nosso Lar 2”, “A Menina Silenciosa”, “Alice dos Anjos”, “Três Tigres Tristes”, “A cor púrpura”, “Uma vida sem ele”, “Pobres criaturas” e entre outras.

Para aqueles que pretendem assistir vários filmes, o evento oferece a opções de passaporte com valores que variam de R$ 140 a R$ 480, a depender da quantidade de produções escolhidas.

Há também a opção de ingressos individuais com valores que variam entre R$ 20 e R$ 60. Os bilhetes podem ser obtidos na bilheteria do Cine X ou no site Velox Tickets.

Uma das novidades deste ano é a presença do ator e diretor Selton Mello, que participará de uma noite de autógrafos, junto com o lançamento do livro “Eu Me Lembro”, na quarta-feira (31).

Ele também fará um bate-papo com o público na data de estreia do festival, a partir das 14h30. Além dele, os atores Thiago Lacerda e Lucélia Santos também marcarão presença nos dias 07 e 12 de fevereiro, respectivamente.

Até mesmo o ex-vocalista do grupo Titãs, Paulo Miklos, estará presente no evento no dia 04 de fevereiro, às 15h, para um bate-papo e pocket show.