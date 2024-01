Atores globais vêm a Goiânia para bate-papo com fãs em festival de cinema

Evento acontecerá entre os dias 1º e 12 de fevereiro, com presença de nomes como Selton Mello, Thiago Lacerda e Paulo Miklos

Augusto Araújo - 26 de janeiro de 2024

Selton Mello, Thiago Lacerda e Paulo Miklos virão a Goiânia para mostra “O Amor, a Morte e as Paixões”. (Montagem: Reprodução)

Neste mês de fevereiro, atores globais irão à Goiânia para um bate-papo com fãs, durante a 15ª edição da mostra de cinema “O Amor, a Morte e as Paixões”.

Estão confirmados nomes de peso como Selton Mello, Thiago Lacerda, Paulo Miklos e Lucélia Santos, além de diretores renomados do cenário brasileiro e do crítico de cinema da Folha de São Paulo, Inácio Araújo.

O evento terá início oficialmente no dia 1º de fevereiro, com diferentes programações previstas até o dia 12, no CineX do Centro Cultural Oscar Niemeyer.

Contudo, no dia 31 de janeiro, o ator e diretor Selton Mello participará de uma noite de autógrafos, junto com o lançamento do livro “Eu Me Lembro”.

O artista, que também está apadrinhando a mostra, fará o bate-papo com o público na data de estreia do festival, a partir das 14h30, onde falará sobre a carreira no cinema, direção e atuação no audiovisual.

Além dele, o músico e ator Paulo Miklos, ex-vocalista do grupo Titãs, estará presente no evento no dia 04 de fevereiro, às 15h, para discutir sobre a carreira, cinema e musicalidade.

Ele também realizará um pocket show no CineX, às 20h do mesmo dia (sujeito à lotação).

Para o dia 07 de fevereiro, será a vez ator e dublador Thiago Lacerda realizar um bate-papo com o público, às 19h30, conversando sobre a atuação na televisão e no cinema brasileiro.

A atriz Lucélia Santos, reconhecida por se apresentar em novelas, teatro e cinema, também irá conversar com os fãs, no dia 12 de fevereiro, às 19h30.