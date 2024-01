Governo de Goiás anuncia nova medida para segurança de mulheres no transporte coletivo de Goiânia

Ação faz parte de iniciativa do Poder Público para aumentar proteção do público feminino nos ônibus da capital

Augusto Araújo - 30 de janeiro de 2024

Ônibus da rede de transporte coletivo em Goiânia. (Foto: Divulgação)

O Governo de Goiás anunciou uma nova medida para garantir a segurança das mulheres dentro dos terminais de ônibus em Goiânia.

Trata-se da integração do aplicativo Mulher Segura com o SimRMTC, garantindo que o público feminino possa acessar aos serviços oferecidos pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-GO) por meio do aplicativo de transporte coletivo.

Sendo assim, elas poderão ter acesso a localização e telefones de batalhões e delegacias mais próximas, registrar ocorrências diretamente com a Polícia Militar (PM) e acionar viatura via chat.

Em entrevista coletiva, realizada na tarde desta segunda-feira (29), a primeira-dama Gracinha Caiado explicou que essa medida tem como objetivo ampliar a segurança das mulheres que utilizam o transporte público.

“Em apenas um clique, essa mulher pode entrar em contato com um atendente e confirmar a ocorrência. É enviada de imediato uma viatura da PM, para atendimento emergencial, que a vítima pode acompanhar (…) igualzinho a quando você chama um motorista por aplicativo de carona”, detalhou.

A integração entre os aplicativos foi uma das ações previstas pela Governadoria para investir em segurança no transporte coletivo ao longo de 2024.

Além dela, também está prevista a instalação de 6.560 câmeras de segurança, tanto nos ônibus quanto nos terminais, para um monitoramento 24h dos passageiros.

*Colaborou Maria Luiza Valeriano