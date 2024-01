Paulo Ortegal deve ser escolhido para vice de Jânio Darrot em Goiânia

Ex-braço direito de Iris Rezende é nome bem quisto no MDB e consegue aglutinar diversas alas do partido

Pedro Hara - 30 de janeiro de 2024

Paulo Ortegal, segundo da esquerda para direita, é cotado para ser vice de Jânio Darrot. (Foto: Comunicação/Gustavo Mendanha)

Na coletiva em que Gustavo Mendanha (a caminho do MDB) anunciou apoio a pré-candidatura de Jânio Darrot (MDB) à Prefeitura de Goiânia, o sentimento que ficou entre os presentes é de que Paulo Ortegal (MDB) será escolhido para vice.

Ex-braço direito de Iris Rezende, Ortegal é um nome bem quisto entre os setores do MDB em Goiânia e alguém com poder de aglutinar as alas “irista” e “vilelista”.

Ele estava compondo a mesa juntamente com Mendanha, Darrot, Agenor Mariano (presidente municipal do MDB), Felipe Cecílio (MDB), Daires Darrot (esposa de Darrot) e Lorena Darrot (filha de Darrot).

Em determinado momento da coletiva, quando questionado se a esposa Mayara Mendanha seria vice, o ex-prefeito de Aparecida afirmou que a possibilidade não existia e citou alguns nome possíveis, dentre eles Ortegal.