6 datas de aniversário que não são feriado no Brasil, mas lá fora são

Sabia que existem dias comemorativas em países fora do nosso, bem no dia do seu aniversário? Confira algumas delas!

Magno Oliver - 31 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/Cantinho Família/YouTube)

Existem algumas datas de aniversário que não são feriado no Brasil, mas que lá fora são e muitos países celebram elas com seus povos.

O Brasil costuma ter, em média, cerca de 9 feriados nacionais anualmente. O 10º e último recém adicionado ao calendário foi o da Consciência Negra, em 2023

Todo ser humano que se preze curte um bom feriado, não é mesmo? Afinal, são datas em que se pode descansar, ter folga no trabalho e curtir um tempo livre.

Mas enquanto você faz aniversário aqui, já se perguntou como é esse dia no resto do mundo?

6 datas de aniversário que não são feriado no Brasil, mas lá fora são

1. – Independence Day – Estados Unidos – 4 de Julho

O feriado de 4 de julho, conhecido como “Independence Day”(Dia da Independência), celebra a Declaração de Independência dos Estados Unidos em 1776.

Neste ponto do calendário, os americanos comemoram a independência do domínio britânico. Assim, as festividades incluem eventos como desfiles, fogos de artifício, churrascos e atividades patrióticas, destacando o orgulho nacional e os valores fundamentais da liberdade e autodeterminação.

2. Dia da Bastilha – França – 14 de Julho

Já a data de 14 de julho na França celebra-se a Queda da Bastilha. Esse dia festeja um marco importante durante a Revolução Francesa em 1789. Assim, é conhecido como a Fête nationale (Festa Nacional) ou Dia da Bastilha.

3. Dia da Austrália – 26 de Janeiro

Essa dia marca a chegada da primeira frota britânica em Sydney Cove em 1788. Logo, para muitos australianos, é um dia de celebração nacional, mas também é reconhecido por alguns como um momento de reflexão sobre a história indígena e as questões contemporâneas enfrentadas pelas comunidades aborígenes.

4. Dia da Unidade Alemã – 3 de Outubro

O Dia da Unidade Alemã também é conhecido como “Tag der Deutschen Einheit,”. A festa acontece no dia 3 de outubro, na Alemanha.

Assim, esta data marca a reunificação da Alemanha Ocidental e Oriental em 1990, após a queda do Muro de Berlim em 1989. É um feriado nacional que simboliza a reconciliação e a unidade do país.

5. Bonfire Night – Reino Unido – 5 de Novembro

5 de novembro tem o “Bonfire Night” ou “Guy Fawkes Night” que é celebrado no Reino Unido. Esta tradição remonta a 1605, quando Guy Fawkes tentou explodir o Parlamento britânico.

Portanto, as pessoas acendem fogueiras, soltam fogos de artifício e queimam bonecos representando Guy Fawkes como parte dessa comemoração anual

6. Dia do Heritage – Árica do Sul – 24 de Setembro –

E, por fim, na África do Sul, temos a data de aniversário do dia 24 de setembro, onde se comemora o Heritage.

Assim, esse dia é celebrado para valorizar, resgatar e cultuar as origens e tradições dos diversos povos que fazem parte da estrutura etária da população.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!