Bombeiros salvam bebezinho de 45 dias que engasgou com leite e já estava roxo por falta de ar

Criança estava sendo amamentada pela mãe, que entrou em estado de choque ao ver a situação do pequeno

Gabriella Pinheiro - 31 de janeiro de 2024

Criança sendo salva pelo Corpo de Bombeiros. (Foto: Reprodução/ Corpo de Bombeiros)

Um caso que se encaminhava para um desfecho trágico acabou com um final feliz, após um bebezinho de 45 dias, que havia se engasgado tomando leite, ser salvo pelo Corpo de Bombeiros. O caso aconteceu na tarde de terça-feira (30), em Luziânia.

De acordo com a corporação, a situação teria ocorrido no momento em que a criança estava sendo amamentada pela mãe, mas acabou se sufocando com o líquido.

Ao ver o estado do pequeno e de forma desesperada, a avó do menor, juntamente com a genitora, correu até o quartel da guarnição no município em busca de ajuda.

Devido a gravidade da situação, a mãe da criança acabou entrando em estado de choque e permaneceu dentro do carro, enquanto a avó levava o menor até os militares.

De imediato, um integrante da equipe foi até a família para prestar ajuda. A criança foi encontrada com as vias aéreas obstruídas e com os lábios e mãos roxas, o que indicava falta de oxigênio.

Logo em seguida, o militar pegou a criança nos braços e aplicou manobras de desobstrução, o que fez com que o pequeno recuperasse os sinais vitais e voltasse a respirar.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a criança aparentava estar bem e foi levada pela mãe e avó – que agradeceram a ação dos militares – para a respectiva residência.