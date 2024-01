Drag queen de Anápolis se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter e esse foi o motivo

Dentre as razões para tal sucesso, somam-se pelo menos três ações recentes da influencer que deram o que falar

Samuel Leão - 31 de janeiro de 2024

Drag queen anapolina Ismeiow fica entre os assuntos mais comentados do X. (Foto: Reprodução)

Nas últimas horas desta terça-feira (30), a drag queen e influencer anapolina, Ismeiow, apareceu nos trending topics – os assuntos mais comentados – do X, antigo Twitter.

O feito se deu após mais de 3 mil publicações serem feitas mencionando o nome dela. Assim, apareceu ao lado de tópicos muito badalados, como o anime “One Piece” e o jogador Lucas Moura, que atua pelo São Paulo e estava presente em um dos jogos mais esperados da semana.

Dentre as razões para tal sucesso, somam-se pelo menos três ações recentes da influencer que deram o que falar. Uma delas foi uma gravação em estúdio com o comediante Tiago Santineli, que se apresentou em Goiânia na última semana.

Além disso, ela também participou de um vídeo com os youtubers “O Jean Luca” e “Matando Matheus”, no qual foram listadas as “Top falcatruas” da Virgínia Fonseca, influencer e esposa do cantor Zé Felipe.

“Meu deus, o Feat HISTÓRICO. E o tanto que a Ismeiow estava apoteótica aí é indescritível!”, chegou a comentar um internauta que assistiu e gostou da produção.

Outro tipo de publicação que apareceu em peso foram memes, norteados pelo jargão “supostamente”, que a drag utiliza ao relatar fofocas. Várias imagens dela com palavras próximas como “processadamente, sapatonicamente e supuestamente” circularam e tiveram mais de 40 mil visualizações em um compilado.