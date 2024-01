Durante almoço em família, homem tenta matar ex-mulher com golpes de foice

Irmão e mãe da vítima conseguiram intervir e evitar o pior. Polícia Militar foi acionada e esteve no local

Gabriella Pinheiro - 31 de janeiro de 2024

Foice usada por homem para tentar matar ex-esposa. (Foto: Reprodução)

Um almoço entre familiares quase acabou em tragédia, após um homem, de 55 anos, tentar matar a ex-esposa, de 39 anos. Entretanto, durante a confusão, ele conseguir ferir o ex-cunhado, de 37 anos, e a ex-sogra com golpes de foice. Todo o caso aconteceu em uma fazenda, localizada no Distrito de Souzânia, em Anápolis, na terça-feira (30).

Em depoimento, a ex-mulher do suspeito afirmou que o homem tinha como costume ir até a propriedade para cuidar dos animais. Na data do ocorrido, durante o horário de almoço, o irmão dela teria convidado ele para comer, uma vez que a família estava assando carne.

Ao escutar o convite, o suposto autor teria se revoltado e proferido xingamentos às vítimas. Logo em seguida, ele afirmou: “vou mostrar o almoço para vocês”. Na sequência, saiu do local e retornou minutos depois na posse de uma foice.

Com o instrumento, ele então teria tentado atingir a ex-esposa, mas foi desarmado pelo irmão dela e pela ex-sogra. A ação não desanimou o suspeito que, novamente mais tarde, retornou até o espaço e, com outra ferramenta do mesmo tipo, tentou atingir a mulher.

Tanto a mãe dela quanto o ex-cunhado do suspeito conseguiram impedir o pior, mas acabaram lesionados. A Polícia Militar (PM) foi chamada e esteve no local.

No endereço, os militares encontraram o suspeito no curral da fazenda e, próximo ao local, o instrumento utilizado para a prática do crime. O item, inclusive, ainda estava com vestígios de sangue.

Questionado sobre o ocorrido, o homem negou ter agredido a ex-mulher e afirmou que havia sofrido violência física por parte do irmão da vítima.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado até uma delegacia da Polícia Civil (PC), juntamente com o instrumento do crime, para as devidas providências legais.