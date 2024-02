Ex-vereador acusado de gravar Delcimar Fortunato defende quebra de sigilo telefônico

Zé Chaveiro afirma não ter tido conversas com Delcimar no sentido daquelas que foram vazadas e que irá depor assim que for chamado

Pedro Hara - 31 de janeiro de 2024

Zé Chaveiro é acusado por Delcimar Fortunato de vazar áudios comprometedores. (Foto: Reprodução)

Considerado por Delcimar Fortunato (Avante) o principal suspeito de vazar áudios comprometedores, o ex-vereador Zé Chaveiro (PSB) se pronunciou em entrevista para o jornalista Lucivan Machado.

“A gente conversava muito sobre partido, modéstia a parte eu sou bom para montar um partido. Eu não ligava para ele, quem me ligava era ele. Se eu quisesse gravar esse cidadão, eu que ia ligar”.

Ele confirmou que conversou diversas com Delcimar por telefone, mas negou que nas ligações houve o “teor do diálogo em que ele fez a denúncia”.

“Eu não tive nenhum tipo de conversa nesse sentido. Eu não tenho ideia do porque ele citou o meu nome, talvez tenha sido o nome que apareceu para ele. Talvez ele tenha pensado que pela minha humildade eu não teria como reagir a isso e ele se enganou, porque eu sou humilde, mas sei me defender”.

Zé Chaveiro diz não possuir grande conhecimento digital e que usa o WhatsApp, mas sem fazer ligação pelo aplicativo e que no Instagram precisa de auxílio para publicar coisas referentes ao mando do deputado estadual Karlos Cabral, com quem possui um “acordo”.

Zé Chaveiro disse que ainda não foi chamado para depor, mas que o fará assim que for convocado para “provar a inocência”. O ex-vereador também defende a quebra do sigilo telefônico.