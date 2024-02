Goiás convoca mais de 800 policiais aprovados em concurso

Selecionados irão atuar em unidades de Goiânia, Anápolis e outros 11 municípios

Augusto Araújo - 01 de fevereiro de 2024

Foto: Divulgação/Secom

O mês de fevereiro começou com notícias boas para os concurseiros da polícia em Goiás. Em decreto publicado na última quarta-feira (31), o Governo Estadual divulgou a lista com as nomeações dos aprovados nos concursos da Polícia Civil (PC) e Polícia Militar (PM).

Foram mais de 800 convocados no total. Dentre os selecionados, estão 40 novos delegados, 430 agentes da polícia, 273 escrivães de 3ª classe e 56 papiloscopistas policiais.

Também foram 39 aprovados para as vagas de desistentes ou faltantes das últimas chamadas do concurso da PM.

Todos os selecionados devem atuar nas unidades da PM de Goiânia, Anápolis, Luziânia, Rio Verde, Catalão, Ceres, Formosa, Porangatu, Jataí, Goianésia, Águas Lindas, Uruaçu e Caldas Novas.

Nas primeiras etapas das nomeações, já foram chamados 1.200 soldados. A previsão é que outros 300 novos militares sejam convocados até julho deste ano.

A lista completa dos selecionados foi publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás.