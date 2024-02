Veja início de briga entre vizinhos que terminou com a morte de jovem em Goiânia

Câmeras registraram momento em que João Tovar Ataide, de 19 anos, arromba as portas do apartamento, após queixa de idosa

Augusto Araújo - 01 de fevereiro de 2024

(Montagem: Reprodução)

Imagens de câmeras de segurança gravaram o momento em que se deu início uma briga de vizinhos em Goiânia, que terminou na morte de João Tovar Ataide, de 19 anos, nesta terça-feira (30).

No vídeo, é possível ver quando o jovem chega no apartamento e interfona para a residência, em frente à porta de vidro.

Após alguns segundos, a idosa que vive no local abre a porta e conversa com João pela grade. No entanto, ele teria começado a fazer ameaças contra a senhora, de 64 anos.

Momentos depois, o filho dela, José Moreira Neto, golpeia o jovem nas mãos, para que ele se afastasse. Na sequência, os dois voltam para dentro de casa, deixando o vizinho no corredor.

João chega a ir embora, mas cerca de um minuto depois, ele voltou e começou a chutar a porta gradeada, até o ponto em que consegue arrombá-la.

Em seguida, o jovem fez o mesmo procedimento até arrombar a entrada principal da residência e adentrá-la.

A partir deste trecho, não é possível ver o que acontece dentro do apartamento. No entanto, em um intervalo de poucos segundos, João teria partido para cima da mãe de José.

Dessa forma, o filho da idosa teria esfaqueado o vizinho, até que ele não mais reagisse.

Ao final das imagens, é mostrado o momento em que José fecha a porta gradeada que foi arrombada pelo jovem.

Entenda o caso

O desentendimento ocorreu na tarde desta terça-feira (30), em um edifício do setor Central de Goiânia.

A confusão teve início após a idosa interfonar para o apartamento acima, para fazer uma reclamação.

Isso porque a vizinha de cima seria uma senhora que possui mal de Alzheimer e estaria arremessando itens pela janela, caindo na residência abaixo.

Ao atender o telefone, João Tovar Ataide teria atendido e se irritado com a reclamação. Assim, ele desceu até ao andar da idosa e começou a ameaçá-la, na porta do apartamento.

Após a confusão se desenrolar e o jovem acabar ferido, o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas pôde apenas constatar a morte no local.

A Polícia Militar (PM) também foi chamada ao prédio e, após ouvir os envolvidos, conduziu a idosa e o filho dela para a delegacia, para as devidas medidas legais.