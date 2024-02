6 utilidades do pente que são incríveis, mas pouco conhecidas

Além de sua função básica, esse acessório versátil pode ser uma ferramenta surpreendentemente útil

Ruan Monyel - 02 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube)

Esse item aparentemente simples e cotidiano, usado apenas para desembaraçar os cabelos, na verdade esconde uma variedade de usos que muitos desconhecem e algumas utilidades do pente vão facilitar o dia a dia.

Além de sua função básica, esse acessório versátil pode ser uma ferramenta surpreendentemente útil em várias situações do cotidiano.

O pente é mais do que apenas um instrumento para cuidar dos cabelos e suas múltiplas utilidades tornam-no uma ferramenta prática que vai te surpreender.

6 utilidades do pente que são incríveis, mas pouco conhecidas

1. Aplicador de produtos capilares

Transforme o objeto em um aplicador de produtos capilares, ao invés de usar as mãos, com o auxílio do pente distribua uniformemente o tratamento nos fios.

Isso garante uma aplicação mais eficiente e resultados melhores, seja para hidratação ou até mesmo tintas para o visual, afinal, as cerdas finas chegam até o couro cabeludo.

2. Removedor de pelos de animal

O pente pode ser um aliado eficaz na remoção de pelos de animais de estofados e roupas, ou até mesmo sendo capaz de tirar o excesso do próprio corpo do pet.

Ao passá-lo na superfície, os pelos se agarram às cerdas, facilitando a limpeza, e garantindo um ambiente livre dos indesejados pelinhos.

3. Limpador de teclados e eletrônicos

Embora a manutenção em um técnico seja o recomendado, as cerdas finas do objeto são ótimas para limpar sujeiras e poeira entre as teclas do computador ou entradas de dispositivos eletrônicos.

Coloque um pouco de algodão nas pontas e faça a limpeza de forma suave, evitando danos ao equipamento.

4. Desembaraçar bijuterias

Você deve estar se perguntando como nunca pensou nisso antes, não é mesmo? Para desembaraçar colares ou pulseiras delicadas, utilize as cerdas do pente.

Quando enroscadas, a separação das peças é um trabalho chato, mas o uso do pente evita danos e mantém as peças em perfeito estado.

5. Coçador de partes do corpo

Continuando a lista, essa é uma ótima solução para as coceiras indesejadas, chega de pedir para os seus amigos coçarem você só por terem a unha grande.

O pente é seu novo aliado, mas cuidado com força para evitar arranhões.

6. Marcador de páginas improvisado

Por fim, uma dica para os leitores, quem nunca esqueceu seu marcador de páginas, não é verdade? Um pente pequeno pode cumprir essa função de maneira eficaz.

Basta colocá-lo entre as páginas do livro para marcar, evitando que você perca o lugar e faça dobraduras nas páginas para estragar o livro.

